Barbara d’Urso, diretta sorella su Yari: “Lei non scende a quei livelli”

Diretta Instagram Daniela d’Urso su Yari Carrisi e sua sorella Barbara: le ultime parole (quelle definitive)

La sorella di Barbara d’Urso è scesa in prima linea per combattere l’ondata d’odio che si è riversata sulla conduttrice. Non si sarebbe mai aspettata che, dopo il post di Yari Carrisi, in tanti le scrivessero frasi poco carine e arrivassero persino a minacciarla. Daniela d’Urso ha spiegato, con la sua ultima diretta Instagram, quello che è successo dopo aver risposto a Yari, specificando che non conosce di persona né lui né i componenti della sua famiglia. Avrebbe avuto quella reazione anche se si fosse trattato di un personaggio per niente noto.

Sorella d’Urso chiude così: “Barbara non è scesa a quei livelli”

Barbara d’Urso ha messo a tacere le malelingue mentre sua sorella ha voluto chiarire tutto una volta per tutte (non ha più nessuna intenzione di ritornare sull’argomento). Ecco cos’ha detto su Yari Carrisi, dopo la strenua difesa alla conduttrice: “Ogni parola che io dico viene riportata da tutti i siti Internet quindi devo essere precisa. Questo signore, che non ho mai nominato, ha scritto una cosa orrenda. Non mi interessa niente di lui. I rapporti tra mia sorella e la sua famiglia sono una cosa, io non c’entro niente. Non lo conosco. Avrebbe potuto essere qualsiasi personaggio, io avrei condiviso comunque quel messaggio orribile. Barbara non è scesa a quei livelli“.

Daniela d’Urso vuole voltare pagina: “Stanca delle minacce”

La sorella della d’Urso vuole mettere la parola “fine” a quello che è accaduto: “Di quel post non vorrei più parlare… Non mi venite più a rompere le scatole. Sono stanca delle minacce che mi arrivano in privato”. Ha infine spiegato che ultimamente sta venendo attaccata duramente: “Non ho altro modo per difendermi da questa pochezza perché io volevo parlare d’amore, di famiglia… sono stanca di bloccare fake! Ci è stato un tale, che sicuramente sta guardano, che mi ha rotto le scatole sotto a quel post orribile, parlando di mia sorella e dei suoi programmi. Se non ti piacciono quei programmi, non li guardi e passi oltre”.