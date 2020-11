Non è un momento facile per Barbara d’Urso. La presentatrice 62enne ha ammesso pubblicamente di essere disperata per la morte di Stefano D’Orazio. L’artista è deceduto qualche giorno fa: aveva una malattia pregressa e il Covid-19 ha dato il colpo di grazia. Nelle ultime ore Barbarella ha voluto condividere sui social network una vecchia foto in cui sorride allegramente con il suo grande amico (guarda più in basso).

Barbara d’Urso e Stefano D’Orazio hanno vissuto una lunga amicizia. È stata la stessa attrice a dirlo su Instagram, chiarendo che l’ex Pooh ha visto crescere i suoi figli e che insieme hanno trascorso tanti bei momenti. Non solo: la d’Urso è stata anche la testimone di nozze di Stefano. Barbara era indubbiamente la migliore amica del musicista, che nel 2017 è convolato a nozze con la compagna storica Tiziana Giardoni.

“Non mi rassegno”, ha confidato ai suoi follower – quasi 3 milioni – Barbara d’Urso. Nonostante il grande dolore la presentatrice non si fermerà per rispetto del suo pubblico. Domenica 8 novembre 2020 andranno regolarmente in onda i suoi programmi, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. In entrambi ci sarà un grande spazio dedicato a Stefano D’Orazio, come fatto dalla collega Mara Venier a Domenica In.

Le nozze di Stefano D’Orazio

Tre anni fa, dopo una vita da scapolo, Stefano D’Orazio era convolato a nozze. L’artista aveva sposato la sua Tiziana Giardoni, 22 anni più giovane, alla quale era legato dal 2006. Un amore, quello con la A maiuscola, che Stefano aveva deciso di coronare con i fiori d’arancio. Non solo per una questione sentimentale ma pure burocratica: in una vecchia intervista D’Orazio aveva rivelato di voler dare delle sicurezze economiche alla sua Titti in caso di decesso.

Il matrimonio di Stefano D’Orazio era stato ripreso dalle telecamere di Pomeriggio 5 visto che la padrona di casa Barbara d’Urso aveva ricoperto il ruolo di testimone di nozze. Una grande gioia per la conduttrice napoletana, onorata di un impegno così importante e prestigioso.

Niente eredi per Stefano D’Orazio. Prima di sposare Tiziana Giardoni, l’artista ha avuto due amori lunghi e importanti: quello con la cantante Lena Biolcati e quello con l’annunciatrice Mediaset Emanuela Folliero.