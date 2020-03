Barbara d’Urso al vetriolo dopo le critiche sui cani: “Parto con la spada”

Barbara d’Urso indossa ‘l’elmetto’ dopo le critiche e le polemiche sui cani che hanno coinvolto Pomeriggio 5. L’intervento duro in diretta: “Ora parto con la spada”

La scorsa settimana un collegamento di Pomeriggio 5 con un veterinario ha scatenato il caos sulla trasmissione Mediaset e sulla sua conduttrice Barbara d’Urso. Tra associazioni e addetti ai lavori del mondo della medicina veterinaria, sono stati in molti coloro che hanno fatto fioccare biasimi su quanto detto nel programma. A proposito, cosa è successo? Il veterinario suddetto ha dichiarato che per igienizzare le zampette dei cani, in mancanza di prodotti appositi, si può usare della candeggina diluita nell’acqua. Apriti o cielo: le critiche sono arrivate da più parti. Oggi la conduttrice ha risposto a muso duro alle voci di questa settimana. A spalleggiarla Marco Melosi, presidente dell’associazione nazionale dei medici veterinari italiani, che ha chiarito la questione sul lavaggio delle zampe dei cani.

Barbara d’Urso: “Cani e animali non me li devono toccare”

“Cani e animali non me li devono toccare altrimenti parto con la spada sguainata”, ha dichiarato la d’Urso, scrollandosi subito di dosso le accuse ricevute. “La settimana scorsa – ha spiegato – qui a Pomeriggio 5 abbiamo parlato di cani. Tutti quanti noi qui difendiamo i cani… Abbiamo fatto una pagina molto bella e c’è stato in collegamento con noi un veterinario molto conosciuto e che ha uno studio a Milano, ed è iscritto all’ordine. Un vero esperto.” E ancora: “Che cosa è accaduto dopo questa pagina? Moltissime persone e siti hanno ripreso la notizia in modo particolare. Io comprendo che scrivendo ‘la d’Urso è brutta e cattiva’ più click si hanno. Insomma la notizia era che la d’Urso vuole uccidere i cani, non gli vuole bene, li vuole sterminare con la candeggina…”

“Persone che non parlano mai e anche abbastanza sconosciute che pur di metterci la faccia hanno detto che io volevo uccidere i cani”

La d’Urso ha quindi letto testualmente le frasi pronunciate dal veterinario a Pomeriggio 5 la scorsa settimana. Quelle stesse frasi che hanno innescato il polverone: “Lui ha testualmente detto: ‘Bisogna passare una pezzolina con una soluzione a base di clorexidina o anche a base di candeggina molto diluita’. Questo è ciò che ha detto il veterinario e non io che non sono un’esperta”. “E da ciò – ha proseguito Barbara – è successo quello che è successo. Persone che non parlano mai e anche abbastanza sconosciute che pur di metterci la faccia hanno detto che io volevo uccidere i cani.” A questo punto ha lasciato la parola a Marco Melosi che ha fatto chiarezza, dicendo che il collega non ha sbagliato a dire come fare a lavare le zampette, soltanto si è scordato di dire la quantità della diluizione. “La candeggina può essere usata con due cucchiaini se diluita in un litro di acqua”. La d’Urso ha precisato che tale indicazione è stata condivisa anche dal virologo veterinario di Bari Canio Buonavoglia e dal dermatologo veterinario Francesco Albanese. Il caso è chiuso.