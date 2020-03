Barbara d’Urso ha fatto il tampone? Parla la conduttrice, la scelta

Barbara ha svelato di aver scelto di non sottoporsi al test per il Coronavirus: “Sono asintomatica”

A poche ore dalla notizia della positività al Covid-19 di Piero Chiambretti, l’attrice Serena Grandi ha rilasciato delle dichiarazioni all’Adnkronos in merito ai suoi ultimi contatti con il conduttore. Ospite a Cr4, Serena ha affermato di essersi abbracciati e baciati: da qui la decisione di mettersi in quarantena. Purtroppo però, l’attrice ha anche affermato di essere stata ospite da Barbara d’Urso: “Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da lei. Speriamo che finisca tutto per il meglio”. Da qui è sorta la preoccupazione per la conduttrice e di conseguenza per le sue trasmissioni. Nelle ultime ore, Barbara ha svelato a Live di aver scelto di non sottoporsi al tampone. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

La d’Urso svela: “Non ho fatto il tampone”

Durante la puntata di Live del 29 marzo, la conduttrice campana ha voluto fare chiarezza in merito alle ultime dichiarazione di Serena Grandi. Avendo avuto contatti con l’attrice, Barbara sarebbe potenzialmente a rischio: “Non ho fatto il tampone”, ha confidato la conduttrice. La d’Urso ha poi spiegato di non aver fatto richiesta del tampone perché sarebbe asintomatica e per non togliere spazio a chi ne ha più bisogno.

Valeria Marini: “Ho fatto un tampone faringeo e non per il Coronavirus”

Ospite da Barbara d’Urso a Live, la soubrette romana ha ammesso di non essersi sottoposta al test per il Covid-19. “Io ho fatto un tampone faringeo, soffro con la gola, ho fatto tutte le analisi. Per me che non sono esperta pensavo fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce e il medico mi ha fatto questo tampone ma non era quello del Covid-19”.