Barbara d’Urso: con Francesco fa sul serio, intanto un suo “ex” la punge

Barbara d’Urso, mentre aspetta di capire che piani ha Mediaset per lei (sembra che Live non,,, e Domenica Live saranno archiviati definitivamente nella stagione 2021/2022), continua a frequentarsi con Francesco Zangrillo, l’assicuratore con cui è stata paparazzata più volte negli ultimi mesi (48enne con alle spalle un matrimonio e tre figli). Di recente la conduttrice e il professionista sono stati beccati nella notte milanese e poi a Forte dei Marmi, segno che la conoscenza prosegue. I ben informati assicurano che stavolta il gossip ha fatto centro e che non si tratterebbe della solita amicizia senza passione. Altro indizio che fa credere che Barbarella e Francesco facciano sul serio è che la stessa 64enne campana non ha ancora smentito le voci che la vorrebbero ‘occupata’, cosa che invece ha sempre fatto in passato, quando è stata protagonista di scoop infondati. Si vedrà…

Nelle scorse ore, c’è stato anche un curioso intervento di un “ex” della d’Urso. Le virgolette in questo caso sono d’obbligo, visto che lui ha lasciato intendere chiaramente di aver avuto un flirt con la conduttrice mentre lei non ha mai confermato la liaison (ma non l’ha nemmeno mai smentita). Di chi stiamo parlando? Di Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. Nella fattispecie l’ex gieffino, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con una fotografia e una didascalia alquanto curiosa. “Live non è Tarzan .. Prest..ito in TV. Tanto adesso spazio c’è e la posta è finita”, il commento. Mezzetti, raggiunto da GossipeTv, ha confermato di aver voluto fare un po’ di ironia sulle voci che vorrebbero la presentatrice fuori dalla Domenica di Canale Cinque. Ma perché questa ‘punzecchiatura’?

Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso: quando ‘Tarzan’ rivelò di aver avuto un flirt con la conduttrice…

Sempre a GossipeTv, Mezzetti, in una intervista, dichiarava di essere stato tagliato fuori di punto in bianco dai salotti ‘d’ursiani’, senza ricevere alcuna spiegazione. Non solo: nel corso della chiacchierata affermava che tra lui e Barbara ci fu ben altro che una semplice amicizia. A sostegno del suo racconto faceva notare che la d’Urso non smentì le sue dichiarazioni. “Il senso è: se io dico che sono stato con te e tu manco dici ‘ma questo è matto’ vuol dire che è vero”, chiosava il Tarzan di Viterbo.