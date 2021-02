Barbara d’Urso commenta la rivoluzione imposta da Mediaset ai suoi show

Grandi cambiamenti in casa Mediaset, in particolare per quel che concerne la rete ammiraglia del Biscione e i programmi di Barbara d’Urso. Da giorni si mormorava di un ridimensionamento di Live – Non è la d’Urso. E il ridimensionamento è giunto: nella giornata odierna è arrivato il comunicato ufficiale aziendale che ha spiegato che il talk si concluderà anticipatamente, chiudendo i battenti il 28 marzo 2021. Dall’altra parte la conduttrice campana acquisirà ore con Domenica Live, che torna nella veste abbandonata circa due anni fa, vale a dire con una lunga diretta di oltre 4 ore nel pomeriggio del giorno festivo. Confermato invece il classico appuntamento pomeridiano feriale di Pomeriggio 5, che proseguirà fino all’estate.

Fino ad ora Barbara d’Urso non aveva commentato approfonditamente il cambio di rotta relativo alle sue trasmissioni. Lo ha fatto poche ore fa, tramite delle Stories Instagram. Sorriso sulle labbra e un bicchiere di vino da sorseggiare e via al dialogo con i fan. “Brindiamo insieme perché ora è ufficiale, posso confermare che Live va avanti ancora per 5 puntate”, ha spiegato la conduttrice aggiungendo: “Si ferma qualche puntata prima per poi ricominciare la prossima stagione, come è scritto nel comunicato ufficiale Mediaset”. Proprio il punto del ritorno in onda del talk nella prossima stagione è stato uno dei nodi più dibattuti della nota di Mediaset.

Live non è la d’Urso tornerà la prossima stagione?

Barbara assicura che Live riaprirà i battenti nella stagione 2021/2022. Il comunicato del Biscione, in merito a tale questione, recita così: “Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk riprenderà con le nuove edizioni”. Sulla nota c’è un ragionamento rapido da fare. Nonostante Mediaset rimarchi che il programma “riprenderà” (da qui la dichiarazione della d’Urso), non è affatto detto che ciò accadrà al 100%. Motivo? Siamo lontanissimi dalla presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv e la storia del piccolo schermo insegna che potrebbe succedere di tutto da qui al prossimo anno. L’ultimo esempio è quello del GF Nip: Barbara aveva annunciato che sarebbe tornata al timone del reality quest’anno. Peccato che lo show pare che non vedrà la luce.

La d’Urso ha inoltre speso parole per l’allargamento di Domenica Live che tornerà a ospitare politici, a interessarsi di fatti di cronaca, oltre ad accogliere, come fa tuttora, ospiti del mondo dello spettacolo. “Rifaremo quello che facevamo 2 anni fa, dall’11 aprile. Non ho ancora capito se andremo in onda quattro o cinque ore”, ha concluso soddisfatta la conduttrice.