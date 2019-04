Barbara d’Urso, Colorado la imita? I telespettatori notano un dettaglio

Colorado imita Barbara d’Urso? Paolo Ruffini e Scintilla protagonisti del conto alla rovescia tipico di Live-Non è la d’Urso

Un altro appuntamento di Colorado scatena il gossip su Barbara d’Urso. La conduttrice è sempre al centro delle chiacchiere e degli sketch dei padroni di casa, Paolo Ruffini e Scintilla. Dopo aver “invocato” la conduttrice e padrona di casa di Pomeriggio 5 (in cui abbiamo visto molte volte il comico e la fidanzata Elena Morali, anche lei impegnata nel programma di Italia1, ndr.) ora Barbara d’Urso è diventata protagonista di un dettaglio, che i fan e i telespettatori non hanno potuto non notare. Chi segue i programmi della d’Urso, in particolare Live-Non è la d’Urso, saprà che la conduttrice al lancio della pubblicità, fa il conto alla rovescia, annunciando al suo pubblico che tornerà presto. Lo stesso gesto è stato fatto anche a Colorado, che i conduttori abbiano voluto imitare Barbara? I fan ne sono certi.

Colorado e Barbara d’Urso: cosa hanno in comune?

Barbara d’Urso viene invocata spesso e volentieri a Colorado. La conduttrice questa volta viene imitata dai conduttori per il conto alla rovescia della pubblicità, ormai diventato un gesto riconosciutissimo della d’Urso e che fa sopratutto nel nuovo format, Live-Non è la d’Urso. Era già successo in una delle passate puntate, quando Scintilla, parlando del suo matrimonio ha detto: “Ma chi sei tu? Barbara d’Urso?“, rispondendo al collega Ruffini che gli chiedeva con una certa insistenza i dettagli del matrimonio con Elena Morali. Ricordiamo, inoltre, che sia il comico che la compagna sono stati più volte ospiti della conduttrice di Canale 5, sia per raccontare la loro rottura sia per dare annuncio delle loro nozze.

Barbara d’Urso: anche Dado la pizzica a Pomeriggio 5

Che Barbara d’Urso ami il suo lavoro e si senta davvero fortunata per l’amore del pubblico non è di certo una novità. La conduttrice, infatti, lo ha più volte ribadito, anche dopo la battutina del comico Dado, durante la puntata di Pomeriggio 5 del 16 aprile. Alla frase: “Meglio un pugno in faccia che fare quattro trasmissioni come fai tu“, la d’Urso ha risposto: “No credimi, Dado, è molto meglio fare quattro trasmissioni. Anche perché io sono troppo fortunata a stare quattro volte con il pubblico“.