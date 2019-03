Scintilla e il matrimonio: il comico invoca Barbara d’Urso a Colorado

Scintilla e Elena Morali si sposano? Il comico invoca Barbara d’Urso a Colorado

Scintilla è tornato sul palco di Colorado ma questa volta in veste di conduttore al fianco di Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. Gli sketch comici che hanno come protagonista il fidanzato, prossimo alle nozze con l’ex naufraga Elena Morali, sono divertentissimi e in uno di questi ha invocato Barbara d’Urso. Sappiamo infatti che la fidanzata del comico è spesso ospite nel salotto tv della conduttrice e in molte delle sue ospitate ha raccontato sia la rottura con Scintilla, sia il loro riavvicinamento ed infine i dettagli del loro matrimonio, che sembra debba avvenire presto. La risposta di Scintilla a questo quesito è stata esilarate. Alla domanda di Ruffini se si volesse sposare e quando, il comico ha risposto: “Ma chi sei tu? Barbara d’Urso“.

Belen Rodriguez e Paolo Ruffini di nuovo insieme a Colorado

Belen Rodriguez torna a Colorado dopo diversi anni dall’ultima volta ed ancora accanto a Paolo Ruffini. “La coppia più bella della tv“, così ha detto il conduttore su Instagram alcuni giorni fa, scatenando la gelosia della fidanzata Diana Del Bufalo. Un emoticon aggiunta dalla giovane attrice sotto la foto incriminata ha scatenato il gossip. Diana è gelosa di Belen? In realtà, Diana non è affatto gelosa dell’argentina, come confermato da Ruffini in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha spiegato: “Sono tranquillissimo. È vero che in passato, proprio sul palco di Colorado, mi ha fatto delle scenate di gelosia, ma erano solo gag“.

Belen torna emozionata a Colorado: il saluto a Santiago

L’ultima volta che Belen Rodriguez ha calcato il palco di Colorado era incinta di Santiago. Così la bella showgirl ha ricordato e salutato il figlio spiegando: “L’ultima volta che ero qua ero incinta. Santiago vedeva la trasmissione dalla mia pancia, adesso è sul divano a mangiare i pop corn“.