Barbara d’Urso lavora al cast del prossimo Gf: scelta già la prima concorrente

Grande Fratello Nip, Barbara d’Urso impegnata nella scelta del cast: la conduttrice mette gli occhi sulla sorella di Lisa Fusco

Barbara d’Urso si è già messa a lavoro per l’edizione Nip del prossimo Grande Fratello. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, la conduttrice sarebbe al momento impegnata nella scelta del cast. Chi saranno i concorrenti che quest’anno varcheranno la soglia della porta rossa? Ebbene, pur essendo troppo presto per una lista ufficiale dei nomi, alcune indiscrezioni stanno iniziando a trapelare. Stando a quanto scritto nella rubrica Pillole di Gossip, in particolare, la d’Urso avrebbe già puntato la prima concorrente. Si tratta di Anna Fusco, sorella di Lisa Fusco, ospite fissa a Pomeriggio 5 nell’ultimo periodo.

Grande Fratello Nip: Barbara d’Urso punta di nuovo tutto sugli pseudo-Vip

Se la notizia di Oggi si confermasse vera, come naturale conseguenza, potremmo affermare con certezza che anche quest’anno l’intenzione di Barbara d’Urso potrebbe essere quella di riproporre il format della precedente edizione. Nella Casa del Grande Fratello, quindi, potrebbero entrare non solo persone estranee al mondo dello spettacolo, ma anche facce più o meno note che, pur non potendosi considerare dei veri e propri Vip, sono già apparsi in TV (come appunto Anna, la sorella di Lisa Fusco).

Grande Fratello Vip, Lisa Fusco eliminata: colpa delle Bimbe di Giulia De Lellis?

Da quando Lisa Fusco è entrata al Gf Vip la sorella Anna è stata spesso invitata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Ultimamente, per esempio, la stessa ha preso le difese di Lisa che, a dir suo, sarebbe stata eliminata dal Grande Fratello Vip per colpa delle Bimbe di Giulia De Lellis. Secondo Anna, infatti, il fan club della De Lellis (anche se si è detto estraneo alla cosa) avrebbe votato a fronte compatto Lisa per vendicarsi di lei dopo la diatriba scoppiata l’anno scorso sui social. Ma ad Anna, qualora entrasse in Casa, toccherà la stessa sorte?