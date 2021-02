Barbara d’Urso cancellata: arriva Elisa Isoardi? Domenica Live a rischio

By

Continuano a uscire indiscrezioni succulente sul futuro dei programmi di Barbara d’Urso a rischio chiusura. Mediaset starebbe mettendo in campo un rinnovo palinsesti. Live-Non è la d’Urso terminerà tra marzo e aprile prossimo e dovrebbe essere sostituito da alcune puntate speciali di Avanti un Altro di Bonolis. Inoltre la trasmissione non dovrebbe configurare nei palinsesti televisivi 2021-2022. Una misura nasata già dal cambio di studio annunciato di recente dalla d’Urso e dovuto all’esigenza di far risparmiare l’azienda.

Barbara, infatti, per qualche puntata condurrà il programma della domenica sera nello studio dove vanno in onda i contenitori Mattino 5 e Pomeriggio 5. Si è parlato anche di un veto imposto dalla De Filippi e della chiusura di Domenica Live e il portale Davide Maggio ha fatto sapere che il talk potrebbe davvero essere sostituito da un altro progetto. Ci sarebbe uno slot ambizioso per una naufraga de L’Isola dei Famosi: Elisa Isoardi prende il posto di Barbara d’Urso?

Al momento non c’è niente di definitivo, ma per la prossima stagione televisiva l’ex volto Rai e ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe sbarcare alla domenica pomeriggio. La fine dell’era dursiana, dunque, sembra essere davvero vicina. Tutto è iniziato con il rinvio della versione classica del Grande Fratello, varie indiscrezioni che vedevano Alfonso Signorini prendersi l’attuale domenica pomeriggio al posto di Domenica Live (notizia smentita dal conduttore) e proseguita con la chiusura anticipata di Non è la d’Urso.

Sulle ragioni della chiusura di Non è la d’Urso, Dagospia ha sostenuto che sarebbe stata voluta dai Vertici Mediaset e non frutto di un conflitto tra Lucio Presta e Barbara Marco Durante, come riportato da La Stampa.

I giochi per la domenica pomeriggio della stagione prossima sono ancora aperti. Al momento Elisa Isoardi si dovrà accontentare de L’Isola dei Famosi. La conduttrice, infatti, è stata confermata come una delle concorrenti ufficiali del reality di Ilary Blasi. Prima di partire per l’Honduras sta trascorrendo la quarantena dai suoi genitori.