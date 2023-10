Barbara d’Urso, brutta gaffe a Striscia la Notizia: saluti volgari

Da quando Barbara d’Urso è stata messa alla porta da Pomeriggio Cinque (sostituita di Myrta Merlino), il suo nome non è stato nominato in alcun programma Mediaset, tranne che da Striscia la Notizia.

In una delle ultime puntate del tg satirico, Cristiano Militello, che è solito interpellare le persone per strada per chiedere un saluto, ha fermato una coppia per salutare Barbara d’Urso.

“Visto che ci siamo ci salutate Barbara d’Urso? Lo chiedo siccome lei non ce l’ha fatta a salutare il suo pubblico, allora possiamo salutarla noi. Sì questa volta siamo noi che facciamo i nostri saluti a lei. Così va salutata Barbara d’Urso, con il simbolo del cuore”.

L’uomo però, invece di salutare con il classico saluto con il cuore, come la moglie, ha fatto un gesto volgare, quello con cui si indica l’organo genitale femminile.

Barbara d’Urso e Antonio Ricci

Recentemente il regista di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, ha detto di aver sentito la d’Urso, che è molto amareggiata, ma che per ora non può parlare. Lui l’ha invitata anche in trasmissione e lei ha detto che a gennaio potrà dire tutto e togliersi dei sassolini.

“Recentemente ho sentito la d’Urso. Ho anche chiesto a Barbara di venire a trovarci nella prima puntata. Volevo che entrasse insieme al Gabibbo e che dicesse a tutti che era lì con il cuore. Però non ha potuto accettare per delle cose legali ed ha anche detto che a gennaio parlerà e quindi staremo a vedere. Non ho ancora visto Myrta Merlino all’opera. So che è fidanzata con Tardelli, ma non l’ho mai seguita. Adesso ha sostituito Barbara, che sembrava una colonna di questa azienda“, ha infatti detto qualche settimana fa Ricci.

La cacciata di Barbara d’Urso

Dopo la pausa estiva, a Barbara d’Urso è stato dato il ben servito da Mediaset che le ha preferito Myrta Merlino. Notizia che ha lasciato senza parole in primis i fan ma ancor di più la ‘Barbarella’ stessa che, a giugno, non aveva nemmeno salutato il suo pubblico, non aspettandosi minimamente che sarebbe stata poi presa questa decisione da Pier Silvio Berlusconi.

“Provo dolore e anche sgomento. Poi c’è una cosa che mi fa male ed è il fatto che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. Il comunicato ha fatto credere che la decisione fosse stata presa anche da me. La verità è che io non ho concordato nulla”, ha scritto infatti la D’Urso a luglio scorso, dopo aver appreso la notizia.

Molti fan rimpiangono la d’Urso e Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino ha cambiato totalmente stile, scelta che però non ha premiato gli ascolti. Il fatto che ha amareggiato di più la conduttrice è stato di aver scoperto la decisione tramite un comunicato stampa, poco dopo la morte di Silvio Berlusconi, e soprattutto quando non avrebbe mai sospettato di dover lasciare uno dei suoi programmi storici, nato e cambiato nel tempo assieme a lei.

Il futuro di Barbara d’Urso

Qualche settimana fa, tramite Instagram, la d’Urso ha annunciato che si sarebbe trasferita per un periodo di studio a Londra, rivelando che ci sarebbero progetti in vista. Di recente è uscita la notizia che la conduttrice avrebbe partecipato da gennaio alle riprese di una serie inglese per Netflix. L’indiscrezione è stata smentita in un secondo momento da fonti vicine alla piattaforma.