Barbara d’Urso a Londra: come vive davvero e i magheggi social

Come passa le sue giornate Barbara d’Urso a Londra? A descrivere la vita ‘british’ dell’ex volto di Canale Cinque è stato il magazine Gente. La rivista ha mandato una sua inviata a pedinare da vicinissimo la conduttrice partenopea, rifugiatasi oltremanica per studiare a fondo l’inglese. Ebbene, la ‘spia’ del settimanale si è appostata per qualche giorno nei luoghi frequentati da ‘Barbarella’, dando un resoconto dettagliato della sua ‘vacanza-studio’.

La d’Urso, nel corso della sua permanenza in Inghilterra, ha scelto una abitazione in un elegante quartiere nei dintorni di Notting Hill, la zona dei ricchi londinesi. Basti pensare che a qualche centinaio di metri vivono David e Victoria Beckham. Il racconto di Gente inizia da una giornata e un’ora precisa, le 16.08, quando cioè ‘Barbarella’ esce dalla scuola che frequenta con “lo zainetto arancio in spalla, jeans e giubbotto neri, scarponcini, capelli raccolti in una coda, senza trucco”.

E poi? Festa in qualche locale. Assolutamente no: la conduttrice se ne va a casa e lì trascorrerà il resto del pomeriggio. E qui succede una cosa curiosa.

“Sui social – riferisce Gente – pubblica una storia in cui riprende una via di eleganti case bianche, il sole che splende nel cielo azzurro. Ci pare un video girato in un altro momento – quel pomeriggio a Londra era tutto grigio – e potrebbe essere uno di quegli stratagemmi usati dalle persone famose sui social: ogni due o tre ore al mostro che ti segue (3 milioni di follower) devi dare qualcosa in pasto, e se non hai fatto niente, se sei stata sul divano a dormire o leggere, sui social metti un video o una foto preparati ad hoc”.

Insomma, uno dei trucchetti delle influencer. Mettere fieno in cascina sul cellulare, cioè registrare contenuti interessanti per poi rispolverarli al momento del bisogno. D’altra parte la vita sui social deve sempre essere scintillante e magnifica. Al di là della digressione sui ‘magheggi digitali’, il reportage prosegue.

Giorno successivo. Barbara esce di casa alle 8.48 per andare a scuola. Vi rimane fino alle 16. E poi ecco la sorpresa. La giornalista di Gente si palesa innanzi a lei in cerca dello scoop. La conduttrice resta basita e chiede: “Come hai fatto a trovarmi? Questo è il mio segreto, nessuno sa dove abito. Hai dei fotografi. Dove sono? Non voglio foto, non vedi come sto messa?”. E ancora: “Non vedi che non pubblico mai foto di questa casa? È il mio rifugio, il mio spazio privato, nessuno sa dove abito”.

L’inviata di Gente a questo punto prova il colpo grosso, ossia farsi rilasciare qualche dichiarazione non scontata sul suo futuro. E invece niente. “L’ho già detto: io fino a gennaio non rilascerò dichiarazioni. Tu sei carina, grazie che siete venuti fino a qui, ma non ho niente da dire”, ha tagliato corto la d’Urso.

Ricapitolando: di fidanzati segreti, nel corso del ‘pedinamento’, non ne sono saltati fuori e pure di scoop sul suo futuro niente di niente. Unica chicchetina, la furbata social delle foto e dei video postati strategicamente.