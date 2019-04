Barbara d’Urso, Dado: “Meglio un pugno in faccia di quattro trasmissioni”

Barbara d’Urso pizzicata in diretta a Pomeriggio 5. La battuta ironica di Dado sulla stacanovista di Canale 5

Ospite in collegamento telefonico a Pomeriggio 5, il comico Dado. Vittima di una bruttissima aggressione subita dall’ex fidanzato della figlia, il comico è intervenuto in studio per raccontare cosa è successo veramente. Conosciamo tutti però la verve di Dado, anche nei momenti meno semplici riesce a fare ironia. Barbara d’Urso, la padrona del salotto pomeridiano di Canale 5, è stata “vittima” di una sua battuta fatta per sdrammatizzare la brutta esperienza della quale tutto il web parla oramai da giorni e giorni. Ovviamente si è trattato di uno scherzo che ha divertito tanto anche la d’Urso, tra i due infatti c’è molta simpatia e rispetto. Tanto che Dado si è rivolto a lei con una estrema gentilezza.

Dado punzecchia Barbara d’Urso e chiama in causa i suoi programmi

Barbara d’Urso è una vera stacanovista. E lo diciamo in modo positivo. Talmente ama il suo lavoro che ad oggi conduce ben quattro trasmissioni nello stesso momento, parliamo degli storici Pomeriggi 5 e Domenica Live, il suo ritorno bis al Grande Fratello Nip e il nuovissimo Live-Non è la d’Urso. “Posso fare una battuta per sdrammatizzare“, ha chiesto Dado alla conduttrice, “Meglio un pugno in faccia che fare quattro trasmissioni come fai tu“. Una battuta divertente in piena regola e che (sottolineiamo) non aveva nessun doppio fine polemico. Tanto che anche Barbara d’Urso è scoppiata in una ricca risata e ha risposto: “No credimi, Dado, è molto meglio fare quattro trasmissioni. Anche perché io sono troppo fortunata a stare quattro volte con il pubblico“.

Barbara d’Urso e il gossip su Ariadna Romero e l’ex Pierpaolo Petrelli: l’attrice fa un appello alla conduttrice

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha fatto capire che Ariadna Romero e Pierpaolo Petrelli, suo ex e padre di suo figlio, erano stati beccati insieme. Ora l’attrice lancia un appello alla conduttrice: “Barbara, faccio un appello a te che mi sei sempre stata vicina, da grandissima professionista quale sei, ma soprattutto da donna sensibile e mamma“, ha scritto su Instagram, “non dare ascolto a voci fasulle. Con Pierpaolo è finita molto tempo fa“. E poi chiosa: “Non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di ritorno di fiamma“.