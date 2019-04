Ariadna Romero su Pretelli, appello a Barbara d’Urso: “Non ascoltare”

By

Ariadna Romero fa chiarezza su Pierpaolo Pretelli. La modella scrive a Barbara d’Urso: “Faccio appello a te che sei donna e mamma sensibile”

Le voci del gossip corrono e sussurrano di un ritorno di fiamma tra la modella cubana Ariadna Romero e l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli. Ma che cosa c’è di vero? Veramente c’è in corso un riavvicinamento? Ieri, a fare chiarezza sulla vicenda, probabilmente, sarebbe stato Pretelli che avrebbe dovuto essere ospite nel salotto televisivo di Pomeriggio 5. Peccato però che il modello sia stato vittima di un incidente stradale e dunque non abbia potuto essere in studio. Nulla di grave (pare sia stato tamponato) ha fatto sapere Barbara d’Urso durante la diretta, tranquillizzando i fan. Ariadna, a poche ore dall’episodio, si è rivolta proprio a Barbarella dopo aver letto su alcune testate online la notizia di un possibile riavvicinamento tra lei e Pierpaolo.

“Non vorrei più essere associata a Pretelli”. Le parole della modella cubana, ex naufraga dell’Isola dei Famosi

“Barbara, faccio un appello a te che mi sei sempre stata vicina, da grandissima professionista quale sei, ma soprattutto da donna sensibile e mamma”, ha scritto su Instagram l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi rivolgendosi alla d’Urso. Alla conduttrice ha quindi consigliato di “non dare ascolto a voci fasulle” visto che con “Pierpaolo è finita molto tempo fa”. La Romero è categorica: “Non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di ritorno di fiamma”. La cubana spiega poi di aver vissuto un grande amore e che non rinnega nulla, ma al contempo fa sapere di non voler essere più accostata a Pretelli: “Non vorrei più essere associata a lui, poiché sto andando avanti con la mia vita”.

Pretelli e Ariadna: i rapporti attuali

Ariadna precisa che i rapporti con Pretelli “sono sereni” per il bene del loro figlio Leonardo (nato nel 2017). Infine l’augurio della modella è quello di aver messo “finalmente una pietra sopra al chiacchiericcio”. La Romero, dopo aver pubblicato l’appello a Barbara d’Urso, ha aperto anche alle domande su Instagram rispondendo alle curiosità dei fan e dichiarandosi single. “Non sono fidanzata. Prima di fidanzarmi, dovrei fare un viaggetto a Lourdes”, ha scherzato a proposito della sua situazione sentimentale.