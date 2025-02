Barbara d’Urso, au revoir tv. Ecco cosa fa oggi: tira pure caz*otti

Barbara d’Urso, la tv è lontana. Dopo la traumatica rottura con Mediaset risalente all’estate 2023, la conduttrice partenopea non è più rientrata sul piccolo schermo, eccezion fatta per un paio di ospitate in Rai. La sua vita si è profondamente rivoluzionata da circa un anno e mezzo. Che cosa fa oggi ‘Barbarella’? Ovviamente non sta ferma un attimo. Ma sono impegni differenti rispetto a quando era una delle colonne di Canale Cinque. Ha più tempo da dedicare a se stessa e soprattutto più tempo da dedicare agli affetti stretti. Nell’ultimo periodo la d’Urso ha persino iniziato a boxare. Sì, esatto, si è data alla boxe.

Da qualche settimana a questa parte, la conduttrice (non chiamatela ex perché fosse per lei, con un progetto e un’offerta allettanti, tornerebbe in tv domani) si mostra impegnata in allenamenti intensi con indosso i guantoni. Chissà come le è venuta l’idea di darsi alla boxe a 67 anni. Questione di tempra, di volersi sempre mettere in gioco, di non fermarsi mai.

Di recente è anche stata impegnata a teatro, dove ha portato in giro per l’Italia lo spettacolo ‘Taxi a due piazze’. E poi? E poi trascorre più tempo con la nipotina e i suoi figli, seppur con loro non si mostra pubblicamente mai (i suoi stessi frutti d’amore glielo impediscono, come la medesima d’Urso ha spiegato in diverse occasioni).

E non è finita qui: ‘Barbarella’ ha una compagnia di amiche e amici con cui si diverte che è una meraviglia. Cene, viaggi, risate e tanto altro. Ad esempio quando c’è stato il Festival di Sanremo, a casa sua è stata una festa continua. Tra l’altro la d’Urso ha lasciato intendere chiaramente di avere un preferito, vale a dire Achille Lauro; è stata letteralmente stregata dal brano ‘Incoscienti giovani’, non riesce a levarselo dalla testa.

E la tv? La si rivedrà oppure no? Come poc’anzi si accennava, ‘Barbarella’ scalpita per rientrare. Il problema è che sembra che latitino le offerte da lei ritenute accettabili. Ma anche senza programmi, non si annoia: anzi ora ha pure iniziato a tirare ca*zotti con i guantoni.