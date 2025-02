D’Urso, stuccata a Carlo Conti? Il post dell’eterna esclusa al festival

Il Festival di Sanremo è appena iniziato e la maggior parte degli italiani è incollata davanti alla tv per seguire la 75° edizione della kermesse. Negli ultimi mesi non si è parlato d’altro, dall’arrivo del nuovo direttore artistico Carlo Conti alla scelta dei cantanti, ospiti e co-conduttori. Ed è proprio su questo che la presentatrice Barbara D’Urso ha voluto dedicare un video che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 continua ad essere l’eterna esclusa dall’Ariston, però, non si perde d’animo e molti hanno interpretato il suo ultimo post pubblicato sui social come una frecciata al conduttore e collega Carlo Conti.

Il video di Barbara D’Urso su Sanremo

“Ecco come mi sono preparata per Sanremo” ha scritto Barbara D’Urso, facendo credere ai fan che fosse presente all’Ariston. Invece, ancora una volta si è trattato di uno scherzo da parte sua che ha tenuto a sdrammatizzare sul fatto che debba seguire il festival dal divano di casa sua. Infatti, la conduttrice partenopea non è stata chiamata dal collega Carlo Conti come conduttrice o ospite alla kermesse.

Nel video si mostra sorridente, elegante, pronta a scendere le scale dell’Ariston. Indossa un completo paillettato e un tacco a spillo. Tutto sembra pronto per la serata ma arriva il colpo di scena. La conduttrice si sdraia sul divano e ironizza con un’amica presente nel filmato. Dopo tanti anni continua ad essere esclusa dal festival, che abbia pubblicato il post come frecciata a Carlo Conti?

Barbara D’Urso l’eterna esclusa al Festival

Nonostante sia una delle conduttrici più seguite e parlate della televisione italiana, Barbara D’Urso continua ad essere l’eterna esclusa del Festival di Sanremo. Infatti, non ha mai partecipato alla kermesse né come ospite né come co-conduttrice. Non vi sono spiegazioni al riguardo ma, a quanto pare, la presentatrice partenopea non è tra le preferite dei direttori artistici che si sono susseguiti nel corso degli anni.

Il parere del pubblico

Una parte del pubblico vorrebbe Barbara D’Urso alla conduzione. Sotto al video pubblicato sui social, che per molti è stata una frecciata per Carlo Conti, tanti fan hanno lasciato commenti e pareri al riguardo. C’è chi la reputa una professionista, chi una diva, chi continua a credere in lei e non vede l’ora di rivederla in tv alle prese di un programma televisivo. Da qualche anno, la presentatrice ha cambiato rotta dopo l’addio a Mediaset. Eppure, molti italiani sperano in un suo ritorno.