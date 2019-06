Barbara d’Urso arrabbiata con Pamela Prati e il suo ex avvocato Irene della Rocca

Barbara d’Urso ha replicato con fermezza alle ultime dichiarazioni di Pamela Prati e del suo ex avvocato Irene della Rocca. La conduttrice Mediaset non ha particolarmente gradito la situazione che si è venuta a creare dopo la penultima puntata di Live-Non è la d’Urso e nel corso della serata conclusiva del programma ha voluto controbattere alle due donne. Dopo che Pamela non si è presentata all’intervista con la d’Urso – perché negato il cachet di 60 mila euro – l’avvocato della Rocca ha dichiarato che non era stato richiesto alcun compenso ma solo un risarcimento danni. Una versione poi diversa è stata data nei giorni scorsi dalla Prati, che ha prima revocato il mandato al suo legale e ha poi puntualizzato che aveva concordato un’intervista per l’ultima puntata. Dichiarazioni, quelle della showgirl e dell’avvocato della Rocca, che sono state smentite dalla d’Urso.

Barbara d’Urso fa chiarezza sulla vicenda a Live-Non è la d’Urso

“Io le bugie non le dico”, ha premesso Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso. Successivamente la conduttrice ha mostrato al pubblico il messaggio che Irene della Rocca ha inviato al produttore del programma. Un messaggio nel quale si chiede chiaramente di avere 60 mila euro in cambio dell’intervista a Pamela Prati. “L’avvocato della Rocca non trova più questo messaggio ma noi lo abbiamo e ve lo mostriamo”, ha puntualizzato Carmelita. “Dopo la puntata Pamela Prati ha revocato l’incarico al suo avvocato e ha fatto un esposto all’Ordine degli avvocati. Ma chiariamo che eravamo entrati in contatto con la Prati per fare un’intervista nella penultima puntata e non nell’ultima come detto da lei“, ha aggiunto la d’Urso.

Perché Pamela Prati non è tornata a Live-Non è la d’Urso

In seguito alla rottura tra Pamela Prati e Irene della Rocca tutti aspettavano un’intervista della soubrette all’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso. Ma a quanto pare la showgirl ha preferito evitare, come svelato dalla d’Urso. “L’altro avvocato della Prati, l’avvocato Caputo, ci ha chiesto in settimana il diritto di replica di Pamela. Noi ci siamo messi a disposizione in qualsiasi modo, proponendo un’intervista in differita, via Skype ecc. Ma Pamela ha scelto di non fare niente di tutto ciò”, ha chiarito Barbarella.