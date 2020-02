Barbara d’Urso, appello di Zequila al GF Vip: suite e desideri

Barbara d’Urso, arriva l’appello di Zequila al GF Vip: suite e desideri

S.O.S, Antonio Zequila chiama Barbara d’Urso nella Casa più spiata d’Italia. L’attore ‘boom boom’, come è stato simpaticamente rinominato, a colloquio con Patrick (i due sono diventati molto amici nel reality, protagonisti di numerosi siparietti), ha iniziato a fantasticare su chi potrebbe eventualmente portare nella suite, caso mai avrà l’occasione di andarci. E se si tratta di sognare, perché non farlo in grande? Così ha espresso più volte il desiderio di portare la conduttrice napoletana, rivolgendosi direttamente a lei: “Barbara d’Urso ti aspettiamo nella suite!”. L’attore, caso mai qualcuno faccia cattivi pensieri, non ha usato alcuna parola ‘fuori posto’, ma ha solo espresso il desiderio di poter trascorrere del tempo con una compagnia esterna, divertente e giocosa. E il nome di Barbarella non è l’unico che ha fatto trapelare ‘Boom boom’.

Signorini e l’influenza nel mondo dei vip

Nina Senicar, Taylor Mega e Natalia Bush sono altri nomi che Patrick e Antonio hanno pensato. Barbarella, però, è stata quella più citata da Zequila. E se la d’Urso dicesse di sì? La possibilità è remota, ma mai dire mai. La conduttrice è sempre pronta a regalare colpi di scena inattesi. Chissà se Signorini, il re del gossip la cui influenza si dirama in lungo e in largo nel mondo dei vip, ci farà un pensierino. L’idea è stuzzicante; in più con Barbara ha ricucito i rapporti dopo un gelo lungo anni. Chissà…

La situazione sentimentale delle donne del GF Vip

Zequila, oltre a parlare di suite e ‘sogni’, ha fatto il punto anche sulla situazione ‘reale’ della Casa. In particolare sulla situazione sentimentale delle donne presenti nel reality. “Sono tutte sposate e fidanzate, tranne Clizia, ma ha la testa fuori per la sua storia”, ha confidato a Patrick, dandosi una spiegazione del perché, rispetto alle edizioni precedenti, non abbia preso quota alcun amore fino ad ora. Attenzione però, perché proprio Clizia potrebbe essere non solo un’amica. Di chi? Di Paolo Ciavarro, come si spiffera da tempo. Non resta che attendere.