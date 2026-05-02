Barbara D’Urso “animale televisivo” ma fuori dalla tv da anni: parla Giletti

Massimo Giletti è una persona che, nel corso della sua carriera, ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua quando si tratta di commentare situazioni spigolose. Non ne ha avuti nemmeno di recente quando, intervistato dal quotidiano La Nuova Sardegna, ha risposto a una domanda sulla collega Barbara D’Urso. Come è noto, dopo il traumatico addio a Mediaset, la conduttrice campana non ha più lavorato in tv, eccezione fatta per ruoli marginali e qualche intervista. Lei ha più volte dichiarato di avere il desiderio di tornare al più presto alla guida di un programma. Ma nulla si è mosso in tre anni. Da mesi si mormora di un presunto veto che Pier Silvio Berlusconi avrebbe imposto alla Rai; veto che servirebbe appunto a tenere D’Urso fuori dai giochi.

Massimo Giletti commenta lo stop forzato dalla tv di Barbara D’Urso

“Non ho mai amato il modo di fare tv di Barbara. Ciò non toglie che la reputi un animale televisivo di grande forza e impatto. Una donna di grande personalità. Pertanto, massimo rispetto e dispiacere per lei, anche perché dove Barbara è andata ha sempre funzionato”, ha spiegato Giletti. Dunque da un lato ha rimarcato che la tv proposta da D’Urso non è di suo gusto, dall’altro, in modo onesto, ha riconosciuto che “Barbarella” è una donna che meriterebbe di avere altre chance.

Per quel che riguarda le scelte generali di Pier Silvio Berlusconi, ha dichiarato che è riuscito a “espandere la potenza di Mediaset, l’ha rafforzata dopo la morte del padre, un genio della tv”. E a proposito di un suo eventuale approdo sulle reti del Biscione ha chiosato: “Nella vita, mai dire mai”.

Cosa disse in passato Giletti su D’Urso

Non è la prima volta che Giletti commenta il lavoro di Barbara D’Urso. Lo ha fatto anche in passato. Ad esempio, nel 2019, intervenne a TvTalk, dove commentò il programma Live – Non è la D’Urso, affermando che la trasmissione l’aveva trovata estremamente divertente. Addirittura in certi momenti straordinaria. Mosse solamente alcune critiche per come furono trattate alcune vicende, come ad esempio il famigerato matrimonio “fantasma” di Pamela Prati.

Anche nel 2020 il giornalista spese parole per la collega. Era un’altra epoca televisiva. Allora D’Urso conduceva svariate trasmissioni su Canale 5. “Lei è un tesoro per Mediaset, è una stacanovista straordinaria, il problema è che se fai tanta quantità poi perdi di qualità”, osservò Giletti, a proposito del maxi-impego della conduttrice da parte dell’azienda di Cologno Monzese. A distanza di sei anni la sua situazione è drasticamente mutata: nessuno show da guidare.