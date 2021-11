Barbara d’Urso, altro che addio a Mediaset: condurrà l’Isola dei Famosi?

Dopo le voci di divorzio tra Barbara d’Urso e Mediaset è arrivata una nuova indiscrezione che parla di tutt’altro. Non è detto però che la notizia ricchissima di oggi smentisca le voci di addio, anzi potrebbe essere una diretta conseguenza. Nei giorni scorsi si è parlato persino di un contratto in scadenza che non sarà rinnovato. Così come c’è chi parla di una possibile chiusura anche di Pomeriggio 5 a fine stagione. In effetti gli ascolti continuano a non premiare Barbarella, nonostante la rete abbia reintrodotto l’argomento Grande Fratello Vip nel nuovo salotto – che adesso è un tavolo -, ma potrebbe non essere la fine.

Questa l’indiscrezione del giorno: Barbara d’Urso condurrà l’Isola dei Famosi 2022? A lanciarla è stata Nuovo Tv, che ha parlato di una possibile sostituzione alla conduzione del reality show. Ilary Blasi non sarebbe riuscita, stando ai numeri e allo share, a risollevare un reality che un tempo era amatissimo. Ma sarà davvero colpa di chi lo conduce? Non è detto, ma essendo una produzione di punta e con dei costi non indifferenti, Mediaset starebbe pensando di sostituire Ilary Blasi con Barbara d’Urso. Il motivo?

La rivista che ha lanciato lo scoop ha parlato della volontà della rete di avere una conduttrice esperta, decisa e in grado di gestire le dinamiche tra i naufraghi. Una spiegazione che da una parte convince qualcuno, ma dall’altra fa a cazzotti con il pensiero del pubblico del GF Vip che ancora rimpiange la Blasi. Tanti insomma la rivorrebbero alla conduzione al posto di Signorini. Se non fosse in grado di gestire le dinamiche di un reality, ci sarebbe questa nostalgia? Fatto sta che nella speranza di sollevare gli ascolti Mediaset vorrebbe cambiare la conduttrice e secondo Nuovo Tv il volto perfetto sarebbe Barbara d’Urso.

Sono indiscrezioni da prendere con le pinze, ma se fosse vero allora l’Isola dei Famosi potrebbe essere l’offerta per convincere la d’Urso a non migrare su TV8. Anche perché si è parlato di una Mediaset non contenta del corteggiamento di Sky, quindi potrebbe offrirle il reality show per convincerla a restare. Ma questa scelta sarà accolta con piacere dai fan dell’Isola e dei reality in generale?

Il pubblico sarà d’accordo sul fatto che Barbara sia una conduttrice adatta ai reality show, tuttavia potrebbe avere delle perplessità dopo le ultime esperienze. Quando la d’Urso ha condotto il Grande Fratello, la versione Nip, ha messo dentro la Casa tutti volti legati ai suoi salotti e questo proprio non era piaciuto al pubblico. Farà lo stesso con l’Isola dei Famosi? Probabile, anche se non avendo più tutti i programmi di prima potrebbe affidarsi di più alle scelte degli autori.