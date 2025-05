Barbara d’Urso, altra ‘sberla’ a sorpresa dalla Rai: ma quale ritorno in tv

Pare che il copione si possa ripetere. Nella primavera 2024 diverse testate assicurarono che Barbara d’Urso fosse in trattativa con la Rai e che un suo sbarco sull’emittente pubblica fosse imminente. Poi furono annunciati i palinsesti a luglio e della conduttrice campana nemmeno l’ombra. Si arriva alle scorse settimane, stessa storia: da alcuni presunti ben informati l’ex ‘regina’ di Mediaset viene data vicinissima alla tv di Stato. “Il prossimo anno avrà un suo programma in Rai”, hanno affermato alcuni giornalisti di quotati organi di stampa. La realtà sarebbe diversa. Angelo Mellone, intervistato a Tv Talk sabato 31 maggio, ha rifilato un’altra ‘sberla’ metaforica a ‘Barbarella’.

Per chi non lo sapesse Mellone è il Direttore Intrattenimento Day Time della Rai. Non proprio un dirigente qualunque. A TvTalk gli è stato chiesto se Barbara d’Urso entrerà a far parte di qualche progetto della tv pubblica nella prossima stagione che comincerà come al solito a settembre. La risposta di Mellone è stata netta. Prima è arrivata la carezza di rito, poi la ‘sberla’: “È una grandissima professionista, però la Rai ha i suoi, quindi almeno nella fascia del Daytime abbiamo tendenzialmente confermato tutto l’impianto. Però mai dire mai, nel senso che… per ora siamo al completo”.

Chi impedisce il ritorno in tv di Barbara d’Urso?

Come si diceva, sembra di assistere al medesimo copione di dodici mesi fa, quando diverse indiscrezioni volevano la d’Urso in Rai mentre i dirigenti dell’azienda smentivano in continuazione. Una cosa è certa, fosse per la conduttrice tornerebbe a condurre domani se solo qualcuno la mettesse nelle condizioni di poter rientrare nella tv che conta. D’altra parte lo ha detto senza fronzoli lei stessa pochi giorni fa, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Quando le è stato domandato perché dopo l’addio traumatico con Mediaset non abbia più avuto un suo programma da presentare, è arrivata la seguente risposta: “Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora”. La d’Urso ha lasciato intendere a chiare lettere che qualcuno le avrebbe messo i bastoni tra le ruote, senza però fare riferimenti specifici e senza fornire qualche dettaglio su chi l’avrebbe ostacolata in questi anni. Rimane il fatto che a 68 anni lei non si considera in alcun modo in pensione. Anzi avrebbe il desiderio di rimettersi in gioco. La voglia c’è, purtroppo a mancare al momento sarebbero le offerte.