Barbara d’Urso a pezzi, la reazione inaspettata di Gerry Scotti

Nelle scorse ore Barbara d’Urso, attraverso un’intervista fiume rilasciata a Sette (inserto del Corriere della Sera), è tornata a parlare della rottura traumatica avuta con Mediaset, spiegando che dopo averci riflettuto non ha trovato un senso a ciò che è capitato. Ha inoltre ammesso di aver provato un forte dolore per come è terminata la sua avventura con il ‘Biscione’. Addirittura ha narrato che, nell’estate in cui venne sapere di essere stata cacciata, andò di proposito via dall’Italia, a Londra, per non vedere l’inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5, passato nelle mani di Myrta Merlino (tra l’altro è notizia fresca che la giornalista campana lascerà la trasmissione a partire da settembre). A proposito della vicenda della conduttrice 68enne, ha detto la sua Gerry Scotti.

Il presentatore de La Ruota della Fortuna, intervenuto durante una live su TikTok, ha avuto una reazione piuttosto inaspettata alla recente intervista della d’Urso. Ha speso parole positive e di stima nei confronti della collega. Fin qui nulla di inusuale. Scotti, però, spesso evita di parlare di situazioni spinose che non lo riguardano. Per ‘Barbarella’ invece ha voluto ‘schierarsi’. “Devo dire che come telespettatore mi manca molto – ha dichiarato ‘Zio Gerry’ -. Spero torni al più presto a fare il suo lavoro”.

Perché Barbara d’Urso non è più tornata in tv

A proposito di ritorno in tv, la d’Urso a Sette, quando le è stato domandato perché dopo l’addio a Mediaset è sparita completamente dal piccolo schermo, ha rivelato che non è stata una sua scelta. Di fatto ha lasciato intendere in modo palese che qualcuno le ha messo i bastoni tra le ruote. “Per ora non ne voglio parlare”, ha chiosato. Chissà se un giorno vuoterà il sacco facendo nomi e cognomi.

Sempre a Sette ha spiegato che dalla rottura con Mediaset ne è uscita a pezzi e che la sua vita, da dopo lo ‘strappo’, è cambiata drasticamente. Di colpo il suo telefono ha iniziato a squillare molto meno. Tante persone che la contattavano si sono volatilizzate. Sparite, come per magia. Le sono rimasti accanto gli amici di sempre, oltre alla sua famiglia.

“Il telefono: fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi al giorno, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”, ha confessato la conduttrice 68enne con una punta di amarezza. Tra poco però potrebbe tornare in pista. Si mormora che nella prossima stagione dovrebbe tornare in Rai. Su tale fronte, però, la diretta interessata tiene la bocca cucitissima. Finché non c’è la firma, la parola d’ordine è silenzio.