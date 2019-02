Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi si contendono la prima serata: lo scoop

Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi si contendono la prima serata: la programmazione de l’isola dei famosi potrebbe cambiare di nuovo

La programmazione Mediaset, specie quella di Canale 5, potrebbe di nuovo subire un mutamento a partire dalle prossime settimane. Il motivo? Pare sia tutta una questione di ascolti. I vertici della rete, secondo quanto rilevato dal settimanale Blogo, starebbero valutando se spostare o meno (e di nuovo) l’Isola dei famosi per cedere la serata del mercoledì sera a Barbara d’Urso e il suo nuovo show. Molto importante ai fini della decisione finale, stando a quello che è stato scritto da tvblog.it, sarà lo share raggiunto da Alessia Marcuzzi stasera. Qualora l’Isola dovesse portare a casa un discreto successo, risollevando in termini di ascolti la prima serata di Canale 5, il reality resterebbe in programmazione al mercoledì sera. In caso contrario la serata potrebbe essere ceduta a Live – Non è la d’Urso.

Isola dei famosi: dal successo di stasera potrebbe dipendere anche la programmazione del Grande Fratello e Amici

Il nuovo programma di Barbara d’Urso non è l’unico in attesa di scoprire la data ufficiale del debutto in prima serata. Mediaset, difatti, starebbe cercando di capire dove e quando posizionare anche Amici di Maria De Filippi e la prossima edizione del Grande Fratello. Fonti interne all’azienda avrebbero fatto sapere a Blogo che anche la programmazione di queste due trasmissioni dipende dal successo che Alessia Marcuzzi sarà in grado di raggiungere stasera con l’Isola. Un flop di ascolti, per esempio, potrebbe portare la rete a spostare il reality in un’altra serata. Un esito positivo, come già detto, lo confermerebbe invece al mercoledì sera. In attesa di analizzare i dati Auditel di domani mattina, dunque, il palinsesto rimane in attesa di essere definito.

Anticipazioni isola dei famosi: una nuova naufraga sbarca in Honduras

Chissà se l’arrivo della nuova naufraga Ariadna Romero risolleverà gli ascolti de l’Isola dei famosi stasera. Durante la puntata assisteremo inoltre all’eliminazione di due concorrenti e, dopo lo scoop di ieri dato da Alessia Marcuzzi a Le Iene, qualcosa ci dice che si parlerà anche di Jeremias Rodriguez e Soleil durante la diretta.