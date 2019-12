La storia tra Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti: lei tace, lui continua a parlare

Continua a far discutere il recente post di Alberto Mezzetti su Barbara d’Urso. Il vincitore del Grande Fratello 2018 ha confidato su Instagram di aver avuto “qualcosa di più” di una semplice amicizia con la conduttrice di Mediaset. Un post che ha scatenato i follower: in molti non hanno gradito il gesto di Tarzan, che è apparso ai più poco galante e raffinato. Ma il modello di Viterbo è piuttosto arrabbiato per il suo percorso televisivo, che ha praticamente subito una battuta d’arresto dopo la vittoria del reality show. E così Alberto ha risposto a tutti i detrattori, non tralasciando qualche frecciatina proprio a Barbarella. Che, dal canto suo, ha scelto – almeno per il momento – di non rispondere. La 62enne sta trascorrendo il Natale a Madrid insieme ad alcuni amici e per ora ha preferito non replicare alle insinuazioni dell’ex gieffino.

Cosa ha detto di nuovo Alberto Mezzetti su Barbara d’Urso

“Chi tace acconsente”, ha scritto Alberto Mezzetti su Instagram, provocando così Barbara d’Urso, che non si è ancora espressa sull’ultima vicenda che la vede protagonista. “Ti è già arrivata la diffida della d’Urso?”, ha chiesto un fan. “Magari, almeno vediamo la verità”, ha prontamente risposto Tarzan. “Preparati che ti arriva la lettera dall’avvocato”, ha ribadito un altro follower. Ma Alberto non sembra avere paure tanto da dichiarare: “La verità non è colpevole”.

Alberto Mezzetti si difende dalle accuse su Instagram

“Lo dico solo ora perché vorrei fare tanto ma non mi prendono in considerazione nonostante dicano che sono adatto. Ho avuto un grande successo con il Grande Fratello in Brasile e sono piaciuto al pubblico“, ha spiegato Alberto Mezzetti in una serie di storie Instagram postate dopo la confessione che ha immediatamente fatto il giro del web.