Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti vuota il sacco: “C’è stato molto di più dopo la cena…” Dopo mesi, arriva la verità di Tarzan sul rapporto avuto con la conduttrice

Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso, un rapporto complicato! Oggi i due sono distanti, eppure, subito dopo che ‘Tarzan’ aveva trionfato nel Grande Fratello Nip nel 2018, il legame era stato piuttosto forte. Il gossip mormorò di un flirt dopo che Alberto stesso aveva fatto intendere che con la conduttrice partenopea c’era un qualcosa di speciale. La voce, però, si disperse in fretta e in molti pensarono a un classico falso allarme. Cioè che sì i due coltivarono una conoscenza di stima e affetto, ma che non ci fu nulla di più. A distanza di un anno e mezzo, Mezzetti fa intendere ben altro. Oggi ha infatti pubblicato un post che farà sicuramente molto discutere. Ricordiamo che negli scorsi mesi Tarzan ha fatto degli appelli a più riprese nei confronti della d’Urso, domandandosi perché lei lo abbia tagliato fuori da ogni suo programma.

“Le cose belle finiscono purtroppo… e dovrebbe rimanere il bene non l’odio”

Pochi giorni dopo la conclusione del GF Nip del 2018, Alberto confidava di essere stato a cena con Barbara. Il gossip mormorò, poi il silenzio e nessuna conferma su un possibile flirt tra i due. A quanto pare, però, qualcosa che andò al di là di una semplice amicizia ci fu. Almeno stando a quanto ha scritto l’ex gieffino su Instagram nella giornata odierna. “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più… ma poi le cose belle finiscono purtroppo… e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”, ha scritto Alberto. Un messaggio eloquente, che senza dubbio alimenterà ulteriori voci nelle prossime ore.

Alberto: “Barbara mi ha completamente escluso dai suoi programmi”

“Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza”, spiegava Alberto a settembre sempre su Instagram. “Oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al Gf in Brasile non ne ha parlato nessun, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto”, aggiungeva. “A me non interessa più di tanto, però mia madre mi chiama e mi dice ‘eh stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al GF spagnolo’. Beh io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara d’Urso”.