Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti fidanzati? Mara Venier stuzzica di nuovo l’amica

Mara Venier fa il tipo per Alberto Mezzetti: lui e Barbara d’Urso fidanzati? “Noi ci divertiamo però…”

Mara Venier in compagnia di Barbara d’Urso, in un Instagram stories caricata sui social, aveva recentemente stuzzicato l’amica circa la sua presunta frequentazione con Alberto Mezzetti. Mara, nello specifico, aveva domandato ironicamente: “Ma è vero che ti sei fidanzata con quello che ha vinto il Grande Fratello?” . Il video delle due, ovviamente, aveva fatto il giro del web e, anche se la d’Urso non aveva confermato né smentito la cosa, di lei e del possibile flirt Alberto si è iniziato a parlare senza sosta. Mara Venier però adesso, intervistata dal settimanale Oggi, della questione è tornata a parlare. “Noi ci divertiamo così, siamo rimaste un po’ bambine. Però che ci sarebbe di male?”.

Mara Venier e la sua opinione su Alberto Mezzetti: “È bello come il sole”

Secondo Mara Venier, dunque, non ci sarebbe niente di male se Barbara d’Urso decidesse, prima o poi, di frequentare seriamente Alberto Mezzetti. “Quel ragazzo è bello come il sole, somiglia a Tarzan e non ha mai smesso di dirsi pazzo di lei” ha dichiarato infatti Mara. Barbara? “Mi ripete sempre: mi devo fidanzare, mi devo fidanzare…io le presento un po’ di amici, ma i miei e di Nicola hanno dai 70 anni in su. E lei: scusa Mara ma che ci faccio con questi?”. Che sia forse arrivata l’ora per Carmelita di cedere, una volta per tutte, alla corte di un ragazzo più giovane di lei?

Mara Venier e i rapporti con Maria De Filippi: “Devo molto a lei”

Nella sua intervista ad Oggi, inoltre, Mara Venier ha parlato anche del suo attesissimo ritorno a Domenica In. Questo, però, non le ha impedito di fare i dovuti ringraziamenti a chi fino ad oggi l’ha ospitata, permettendole di dare un nuovo slancio alla sua carriera. “Devo moltissimo a Mediaset” ha difatti specificato la Venier “A partire da Maria De Filippi che mi ha voluto nella sua squadra”.