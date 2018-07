Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti esplicito: ‘Bona..’La frase fa rumore

Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti sempre più esplicito sui social: ‘Bona…’ La frase fa rumore: ‘Potrebbe essere tua madre’

Continua a far rumore il gossip che vedrebbe Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso complici di una frequentazione ancora tutta da decifrare: semplice conoscenza? Amicizia? O qualcosa in più? Intanto di una cosa pare ci sia certezza: il Tarzan del Grande Fratello e la conduttrice in forza a Mediaset si sentono regolarmente, addirittura tutti i giorni, stando a quanto affermato dal 34enne di Viterbo in una recente intervista al settimanale Vero. Ma c’è di più. Oggi, sotto a un post pubblicato da Barbarella, il vincitore dell’ultima edizione del reality più spiato d’Italia è tornato alla carica, nel tentativo di conquista della ‘sua’ amata Barbara. E lo ha fatto con una frase assai esplicita che ha generato commenti poco carini nei suoi confronti.

Il vincitore del Grande Fratello a Barbara d’Urso: “Quanto sei bona”. I fan bacchettano

“Quanto sei bona” ha scritto Alberto sotto a un video postato da Barbara d’Urso su Instagram (il filmato mostra uno stralcio dell’ospitata della conduttrice al programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis). Il Tarzan di Viterbo è dunque sempre più esplicito nelle sue esternazioni nei confronti della presentatrice. E Barbara? Che dice? Al momento tace (che stia al gioco? Che davvero stia nascendo qualcosa? Che forse è già nato qualcosa?). A non tacere sono invece alcuni fan che sotto al chiaro commento di Mezzetti hanno avuto qualcosa da ridire. “Fai ridere. Può essere tua madre”; “Vai a letto con tua nonna?”; “Ti piace la roba stagionata”. Le critiche sono giunte perché qualcuno vede una differenza d’età tra i due troppo accentuata: 27 anni di differenza per la precisione. Da sottolineare però che Alberto non ha raccolto solo biasimi. Infatti diversi coloro che l’hanno incitato a tentare nell’impresa di far capitolare ai suoi piedi la conduttrice, in barba all’età.

Alberto e Barbara sempre in contatto

Negli ultimi giorni Alberto ha raccontato qualcosa in più di quello che sta succedendo con la d’Urso. E lo ha fatto svelandosi al settimanale Vero a cui ha confidato di sentirsi tutti i giorni con la conduttrice. Che stia davvero bollendo qualcosa di molto succulento nella pentola del gossip? Oppure i due stanno solo giocando e prendendo in giro il chiacchiericcio rosa?