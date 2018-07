Alberto Mezzetti: “Barbara d’Urso? Ci sentiamo tutti i giorni”

Alberto Mezzetti del Grande Fratello non ha ancora il numero di Barbara d’Urso

Alberto Mezzetti del Grande Fratello continua a corteggiare Barbara d’Urso dopo l’appuntamento a cena di un mese fa. Il Tarzan di Viterbo è più che mai convinto di voler conquistare la conduttrice Mediaset e sta facendo il possibile per riuscire nel suo scopo. Nell’ultimo periodo Barbarella e Alberto hanno cominciato a sentirsi quotidianamente, come intuito da più di qualche follower su Instagram. Mezzetti in persona ha rivelato di aver creato un legame quotidiano con la presentatrice napoletana. “Ci sentiamo tutti i giorni tramite i social. Ci teniamo in contatto, commentiamo le nostre Instagram Stories e ci raccontiamo la nostra giornata. Non ho ancora il suo numero di telefono, ma tra noi c’è un’interazione quotidiana”, ha raccontato l’ex gieffino al settimanale Vero.

Barbara d’Urso non ha dato il suo numero di telefono ad Alberto

Ebbene sì, avete letto bene, Barbara d’Urso non ha ancora dato il suo numero di telefono ad Alberto Mezzetti. “Gliel’ho chiesto ma mi ha dato solo i primi cinque numeri, dicendomi che a tempo debito mi farà sapere le cifre mancanti”, ha spiegato il vincitore del Grande Fratello 15. “Fidanzarmi con lei? Chissà…Mi piace il fatto che mi conceda la possibilità di corteggiarla. Poi, se mi ha dato parte del suo numero di telefono, significa che in fondo le interessa continuare a frequentarmi”, ha aggiunto Alberto.

Barbara d’Urso: nessuna parola su Alberto Mezzetti

E mentre Alberto non nasconde pensieri, commenti e dettagli, Barbara d’Urso resta in silenzio. Impegnata con le riprese della nuova stagione de La Dottoressa Giò, Carmelita non ha ancora proferito parola. Ma, siamo sicuri, lo farà a settembre, quando torneranno i suoi programmi di punta: Pomeriggio 5 e Domenica Live.