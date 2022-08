Barbara d’Urso, lasciato momentaneamente il buen retiro goduto nella sua villa di Capalbio, si è diretta al Twiga (nota discoteca di Forte dei Marmi) e, lungo la serata di domenica 7 agosto, assieme a molte altre star, ha presenziato al premio The Alessandro Nomellini awards 2022. L’evento è stato presentato da Simona Izzo che, proprio con Barbarella, è stata protagonista di un paio di Stories Instagram curiose nel corso della rassegna. La timoniera di Pomeriggio Cinque, che da anni condivide una florida amicizia con l’attrice, ha fatto una confidenza piccante riguardante Rocky Tognazzi, marito della Izzo.

“Rassegnati, tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set” , ha detto a bruciapelo la conduttrice campana, rivolgendosi all’amica. E Simona? Come ha reagito? Con filosofia e simpatia. Infatti ci ha scherzato su, replicando senza alcuna polemica: “Devo dire che la d’Urso ha una memoria incredibile, ma penso veramente che la lingua di Ricky sia indimenticabile”. Ma quando sarebbe accaduto l’episodio? Con ogni probabilità, l’aneddoto risale a quando è stata girata la miniserie Ricomincio da me, diretta da Rossella Izzo (gemella di Simona) e trasmessa dal dicembre 2005 al gennaio 2006 da Canale 5. Protagonisti della fiction sono Barbara D’Urso e Ricky Tognazzi. E pare proprio che sia stato su quel set che il regista abbia dato un bacio con lingua alla presentatrice napoletana.

Parata di vip al Twiga, Stefano De Martino costretto a dare forfait

Al premio The Alessandro Nomellini awards 2022 si sono visti tantissimi vip nostrani. Avrebbe dovuto esserci anche Stefano De Martino che avrebbe dovuto animare la serata in consolle, tenendo le redini del dj set. Il conduttore partenopeo, però, ha dovuto dare forfait. Come reso noto dagli organizzatori, il compagno di Belen non ha potuto essere presente in quanto nelle scorse ore è risultato positivo al Covid. Sulle sue condizioni di salute non è stato rivelato alcun altro dettaglio. Non si sa infatti se l’ex allievo di Amici ha manifestato sintomi oppure no.

Soltanto un mese fa era stata la sua compagna, Belen, ad aver dovuto affrontare il virus. Per lei non è stata affatto una passeggiata. La stessa modella argentina, dopo essere guarita, ha raccontato di essere stata colpita in modo piuttosto pesante dal Covid.