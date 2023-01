Barbara d’Urso a ruota libera a Verissimo. La popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque ha confermato per la prima volta di essere diventata nonna. Nel rivelarlo ha spiegato che a differenza di quanto hanno pensato in molti, la gioia di aver accolto una nipotina (altra notizia, non si sapeva il sesso del bebè fino ad oggi) non è fresca bensì risalente a mesi fa. Spazio poi al commento sul gossip che l’ha vista protagonista assieme a Flavio Briatore. ‘Barbarella’ e l’imprenditore sono stati paparazzati qualche giorno fa in un hotel milanese. Cosa è successo? La d’Urso ha risposto anche a questo in modo alquanto strano e interessante.

“Serenità totale e consapevolezza”. Così la presentatrice campana a proposito del suo momento attuale. Spazio poi alla nipotina. Si è capito che è diventata nonna prima di Natale, quando nel salutare il pubblico di Canale Cinque ha sussurrato che nel suo cuore, oltre ai suoi figli e al suo pubblico, c’era un’altra persona. Qualcuno, erroneamente, ha pensato a un fidanzato misterioso. I più informati, invece, hanno subito inteso che si trattava del fatto che fosse diventata nonna. Lei però non ha confermato e quindi la notizia è rimasta ammantata di mistero. Mistero risolto dalla d’Urso stessa a Verissimo.

“Premessa, i miei figli non vogliono che si parli di loro e io non ne parlo. Loro non sono spocchiosi e non vogliono prendere le distanze dal mio lavoro, è riservatezza”, ha puntualizzato Barbara, aggiungendo che i suoi frutti d’amore hanno lavorato molto e hanno fatto sacrifici importanti, conquistando ogni traguardo con le proprie forze. A proposito del figlio maggiore, professione chirurgo, ha ricordato: “Passa la vita in sala operatoria a salvare la gente, nulla rispetto a ciò che facciamo noi”.

“Fatta questa premessa, sono riuscita per mesi a non dire nulla. Molti mesi fa è nata questa creatura”, ha chiosato. Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, ha esultato, svelando che si tratta di una femminuccia: “Sei nonna, sìììììì. Sei anche vestita di rosa in onore della piccolina”. La timoniera di Pomeriggio Cinque ha aggiunto: “Sono completamente pazza di lei, anche se la vedo poco perché siamo in due città diverse. Sono però molto felice, è bella con gli occhi blu”.

Capitolo gossip e amore. C’è qualcuno nella sua vita? “Ma non c’è nessuno, sono casta e pura da secoli. Se mi sono innamorata di recente? Non mi ricordo”, ha detto ridendo ‘Barbarella’. A questo punto sullo schermo del programma è apparsa la foto di Flavio Briatore. “Flavio è un mio amico, punto. Sono single e innamorata della piccolina”, ha precisato, salvo poi rivelare una cosa interessante sul manager: “Lui è veramente un ‘ragazzo’ interessante e carino, bella testa, legatissimo al figlio Nathan che ho conosciuto. Vive per Nathan, e questo lo ho apprezzato molto”. Ha conosciuto Nathan? Sicura quindi che sia solo un semplice amico Briatore?