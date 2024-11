Barbara d’Urso a Sanremo? Conti scioglie le riserve: la scelta netta

Barbara d’Urso in trattative con Carlo Conti per sbarcare al Festival di Sanremo 2025: la voce circola su diverse testate e su alcuni siti specializzati in retroscena del piccolo schermo da giorni, ed è anche stata riportata dal magazine Novella2000. Il direttore del medesimo settimanale, Roberto Alessi, ha però fatto un passo indietro sulla questione nelle scorse ore. Tramite il suo profilo Instagram, il giornalista ha spiegato di aver sentito privatamente Conti che gli avrebbe assicurato che la conduttrice campana non rientra nei suoi piani. Altrimenti detto, per ‘Barbarella’, niente esordio sul palco Ariston.

“BARBARA D’URSO NON ANDRÀ A SANREMO e me lo conferma Carlo Conti. Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito”. Così Roberto Alessi che sostiene che per l’ex volto Mediaset si è chiusa anche la porta del Festival. Carlo Conti sarebbe stato categorico, starebbe pensando ad altre figure per la kermesse 2025.

Barbara d’Urso, la ‘latitanza’ dalla tv continua: doccia fredda anche per Sanremo

Proseguirà quindi la sua ‘latitanza’ dal piccolo schermo, a meno che qualcuno decida di presentarsi seriamente con una proposta per arruolarla. Fino ad ora non è capitato. Eppure la d’Urso è liberissima da vincoli contrattuali di qualsivoglia tipo e in diverse occasioni ha sottolineato che non ha mai preso in considerazione l’opzione di andare in pensione e ritirarsi a vita privata.

Insomma, da parte di ‘Barbarella’ c’è tutta la volontà di tornare protagonista in video con un programma tutto suo. Non ha assolutamente intenzione di accontentarsi di qualche ospitata. Di recente la sì è vista a Ballando con le Stelle nel ruolo di Guest Star, mesi fa si è lasciata intervistare a Domenica In dall’ex rivale Mara Venier. Ruoli che le stanno stretti e che possono essere solamente un ripiego temporaneo.

D’altra parte è più che comprensibile che una professionista come la d’Urso, che ha una storia importante alle spalle in merito alla conduzione, ambisca a qualcosa di più. Resta il fatto che dopo il suo addio a Mediaset, dalla tv generalista, di proposte concrete e allettanti, non ne sono arrivate. Per il momento, quindi, Barbara rimane ferma ai box nella speranza che qualcuno scelga di puntare nuovamente su di lei.