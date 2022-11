Ci sono conduttrici che non apprezzano particolarmente di andare in onda se in studio non sono presenti veri e propri fasci di luce che, puntati sui loro volti senza pietà, sono capaci di piallare in men che non si dica rughe e imperfezioni della pelle. Tra le altre c’è anche Barbara d’Urso, che qualche ora fa è stata ospite della celebre trasmissione SAY WAAAD!?! su Radio Deejay (anche) per parlare del tema.

Prima di iniziare, Barbara d’Urso ha voluto toccare il delicato argomento, sottolineando che senza le fidate luci di Cologno sarebbe apparsa “un cesso”. Tuttavia, nonostante fosse consapevole che non le avrebbe avute a disposizione, ha accettato di buon grado l’invito dello speaker.

“Sono così, qui non ci sono le mie luci…comunque come vedete sono qui. Ti ho chiesto delle luci? No, quindi non me ne frega niente” ha sottolineato Barbarella, indossando i suoi immancabili occhiali da lettura. Nel corso dell’intervista, tra le altre cose, la conduttrice ha anche avuto occasione di fare un po’ di sana autoironia leggendo alcune delle rime che certi rapper le hanno dedicato nel corso degli anni. A volte si è trattato di frasi innocenti, altre volte invece sono state irripetibili. Ma la presentatrice non ha fatto un plissé e ha accettato di buon grado di leggerle tutte quante.

Fra i commenti all’intervista, tra l’altro, è spuntato anche Giacomo Urtis. L’ex gieffino ha tenuto a sottolineare come anche lui stesso avesse dedicato delle “barre” alla presentatrice nel pezzo Gossip. In ogni caso, quello del noto chirurgo plastico è stato solo uno fra le decine di commenti molto critici dedicati a Carmelita.

Sono infatti stati in tanti gli ascoltatori di Radio Deejay ad essersi lamentati della presenza della conduttrice in studio. “Oddio pure su Deejay sbarca il trash, che peccato” ha commentato Betty, a cui ha fatto eco sono_cenna_zi che ha scritto “Ma che c’entra Barbara D’Urso con wad?”. Molti altri sono stati ancor più duri, sottolineando di essere rimasti delusi da Waad e di aver persino dovuto cambiare canale per il fastidio.



Il programma, in effetti, ha di norma un pubblico ben diverso. Lungi dai siparietti gossippari di Mediaset, Say Waaad di solito dà spazio a rapper e personaggi della scena urban italiana molto apprezzati soprattutto fra i giovanissimi. La presenza di Barbara d’Urso, visto il target, c’entrava come i cavoli a merenda. Qui sotto un breve estratto dell’intervista di Barbara d’Urso a SAY WAAAD!?!.