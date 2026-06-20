Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle “è una ca**ata”, cosa filtra dalla Rai e l’euforia della conduttrice

Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare con insistenza voci di un possibile approdo di Barbara D’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle. Si è persino detto che manca soltanto la firma, ma che l’operazione è quasi conclusa. A distanza di poche ore, Fanpage.it ha smentito seccamente tale scenario. Citando fonti Rai, la testata scrive che l’ingaggio dell’ex conduttrice Mediaset nello show danzante di Milly Carlucci è “una ca**ata”. Dunque non dovrebbe essere la 69enne partenopea ad andare a occupare il posto lasciato vuoto da Selvaggia Lucarelli.

Barbara D’Urso fuori dalla giuria di Ballando, ma euforica: l’indiscrezione

Nonostante la smentita relativa al suo sbarco a Ballando con le Stelle, D’Urso sui social ha lasciato intendere di essere euforica. “Sarà un autunno meraviglioso… E sarà una primavera stupenda”, ha fatto sapere ‘Barbarella’, senza però svelare alcun dettaglio. Tutto spinge a credere che la dichiarazione sia stata digitata perché ha qualcosa in mano a livello professionale. Di che cosa si tratta, lo si dovrebbe scoprire a breve. Sempre a patto che in qualche modo c’entri la Rai.

Tra pochi giorni i vertici della tv pubblica presenteranno i palinsesti della nuova stagione in partenza il prossimo settembre. Se a D’Urso sarà affidato un progetto, sarà reso noto in quell’occasione. La conduttrice, dopo il traumatico addio a Mediaset consumatosi tre anni fa, non ha più avuto ruoli di rilievo nella tv generalista. Un “purgatorio” che, forse, potrebbe terminare tra un paio di mesi. Anche se di certezze ce ne sono poche.

C’è anche da considerare che, da quando ha lasciato il Biscione, ogni estate è andato in scena il medesimo copione: prima della presentazione dei palinsesti il suo nome è stato accostato insistentemente a mamma Rai, ma alla fine non si è mai concretizzato alcun progetto. Lo scorso anno è stata una delle concorrenti di Ballando con le Stelle. Una sorta di “retrocessione”: perché un conto è essere al comando o per lo meno in giuria, un altro è gareggiare. A livello di prestigio sono ruoli totalmente differenti.

D’Urso, dal canto suo, non ha mai celato il suo desiderio di rimettersi in gioco come conduttrice. Non resta che capire che cosa intenda quando parla di autunno “meraviglioso” e primavera “stupenda”. Chissà che questo sia l’anno buono per il suo ritorno nella tv che conta.