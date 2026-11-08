Barbara D’Urso a Ballando, Anna Pettinelli la stronca a Domenica In ed Enzo Miccio le dà ragione

Anna Pettinelli, ospite a Domenica in, ha espresso un parere netto e diretto su come Barbara D’Urso sta interpretando il ruolo di giurata a Ballando con le Stelle. Da quando è iniziata l’edizione 2026 del talent show, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 è finita al centro delle polemiche, soprattutto per le valutazioni riservate al suo ex maestro Pasquale La Rocca e a Ornella Muti. Non solo: c’è chi sostiene che nei panni di giurata non si trovi a suo agio. Tra questi c’è Pettinelli, la quale ha dichiarato che D’Urso “non è serena”.

Anna Pettinelli su Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: “Non è serena”. Scontro con Rossella Erra

Il dibattito su Barbara D’Urso a Domenica In è iniziato dopo che il giornalista Alan Friedman ha affermato di rimpiangere Selvaggia Lucarelli. Poi si è chiesto se la scelta della conduttrice napoletana di approdare in giuria a Ballando sia stata una decisione favorevole alla sua carriera. A questo punto ha preso la parola Anna Pettinelli che ha espresso un’opinione netta.

“Non è il programma giusto per Barbara, credo non abbia trovato la chiave per fare la giurata”, ha osservato l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi. “Lei è intelligente, ma si è portata dietro una serie di trascorsi e non è serena. E per fare il giudice a Ballando devi essere serena”, ha aggiunto la speaker radiofonica.

“Tu vedi male, lei è serena. E non ha sostituito nessuno”, ha ribattuto Rossella Erra, anche lei presente in studio a Domenica In. Ma Pettinelli non ha sentito ragioni: “La conosco da anni e non l’ho mai vista spostare il microfono e smettere di parlare. Non è serena”. Erra ha continuato a sostenere il contrario: “Se vieni al ristorante dopo la trasmissione vedi come è serena”.

Enzo Miccio d’accordo con Pettinelli: “Barbara non sta dando il meglio”

“Non ha trovato la sua cifra lì dentro. Conoscendo la tigre che è Barbara, secondo me, ripeto, non ha trovato la cifra”, ha sottolineato nuovamente Pettinelli che ha trovato anche la sponda di Enzo Miccio. “Sono d’accordo con Anna, io voglio davvero bene a Barbara e la conosco da anni. Credo che non stia dando il meglio a Ballando”, ha spiegato il wedding planner, senza alcun tono polemico.