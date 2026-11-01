Pasquale La Rocca vuota il sacco su Barbara D’Urso e rivela cos’è successo quest’estate, ora è gelo totale

Tra Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso continua a tirare aria di burrasca: i due sono stati protagonisti dell’edizione di Ballando con le Stelle 2025, come concorrenti. Quest’anno si sono invece ritrovati su fronti opposti nel talent show di Rai 1: la conduttrice è finita in giuria, il danzatore è ancora uno dei maestri del programma e balla con Ornella Muti. Fin dalla prima puntata si è capito che rispetto a dodici mesi fa il feeling tra D’Urso e La Rocca era evaporato. A confermarlo è stato il diretto interessato, intervistato da Mara Venier a Domenica in nella puntata in diretta dell’1 novembre.

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca a Domenica In: “Barbara D’Urso è gelosa”

Il maestro ha esordito spiegando che “le cose possono cambiare” nel tempo. In altre parole il suo rapporto con D’Urso si è evoluto. Anzi, involuto, visto che oggi la tensione è alle stelle. “Preciso che non rinnego nulla di quello che ho vissuto con Barbara D’Urso, credo che sia stato molto speciale”, ha osservato il ballerino che poi è sembrato in parte confermare quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli nei giorni scorsi, vale a dire che il distacco dalla conduttrice si è consumato nei mesi estivi del 2026.

“Il rapporto – ha raccontato – si è raffreddato e non siamo rimasti in contatto. Ci siamo allontanati durante l’estate. Ci siamo rivisti direttamente alla prima puntata“. Sulle cause che hanno provocato il raffreddamento, La Rocca ha così commentato: “È stato un allontanamento organico, non forzato. Niente di particolare”. A questo punto il danzatore ha iniziato a tuonare sull’ex conduttrice di Pomeriggio 5 parlando di “telenovela” e di nuovo di “gelosia”. A suo dire, soprattutto nei confronti di Ornella Muti, ha comportamenti discutibili.

“Ha un atteggiamento che non sembra essere accogliente, soprattutto nei confronti di Ornella – ha dichiarato La Rocca – I suoi giudizi vanno in ogni direzione: anche sulla parte tecnica, che non le spetterebbe. Non mi aspettavo un trattamento di favore, ma sincerità che dopo cinque puntate non è arrivata: io riparlo di gelosia. È come se non esternasse quello che sta provando, ma a lei piace essere parte di questa telenovela“.

Il passaggio sulla gelosia è quello da cui sono nate tutte le polemiche. Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2026, Simona Ventura, che nello show è la custode del Tesoretto, aveva sussurrato che la freddezza di D’Urso nei confronti di Muti e Rocca avrebbe potuto avere origine perché “gelosetta” del suo ex maestro. Da quell’osservazione si è scatenato il putiferio. D’Urso si è affrettata a smentire la versione di ‘SuperSimo’, La Rocca e Muti, invece, l’hanno avallata pubblicamente. E Pasquale continua a essere convinto che la sua ex allieva nutra della gelosia.

La Rocca stregato da Ornella Muti

“Ornella è la donna più speciale che abbia incontrato nel mio percorso. Ha una profondità che ti fa innamorare, vuoi proteggerla in tutti i momenti, anche se a volte la sgrido. È una musa, mi sta ispirando nel creare. È un amore verso una persona che riesce a darti così tanto, anche non parlando”, ha concluso La Rocca conversando con Mara Venier.

La versione di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Barbara D’Urso

Tornando al distacco verificatosi in estate tra D’Urso e La Rocca, pochi giorni fa Selvaggia Lucarelli ha pubblicato nella sua newsletter ‘Vale tutto’ un’indiscrezione alquanto curiosa. La giornalista ha raccontato che dopo la fine di Ballando con le Stelle 2025, Barbara avrebbe più volte telefonato a Pasquale, il quale avrebbe anche regalato dei fiori alla conduttrice per il suo compleanno. Insomma, i rapporti erano ottimi. E poi? Secondo Lucarelli il patatrac si è verificato quando D’Urso ha proposto al ballerino di accompagnarla nel tour teatrale Barbaramente, ma avrebbe ricevuto un no. Il danzatore avrebbe declinato per dedicarsi ad altri impegni professionali.

Il rifiuto avrebbe ferito profondamente Barbara. E da quel momento si sarebbe creato il gelo con La Rocca. Tra l’altro sempre stando alle rivelazioni di Lucarelli, a Ballando con le Stelle non piacque l’atteggiamento che il maestro ebbe lo scorso anno nel programma, al punto che quest’anno la sua conferma sarebbe stata a rischio. A cambiare le carte in tavola sarebbe stato l’arrivo di Ornella Muti che avrebbe accettato di partecipare al talent chiedendo Pasquale come partner.

D’Urso ha risposto a quanto scritto da Selvaggia con queste parole: “Sono molto fortunata perché io e Chiara Noschese abbiamo individuato Luca Urso per essere sul palco di Barbaramente da febbraio. Già a giugno, prima che lui venisse chiamato per Ballando, quindi ci vedrete insieme. Noi vi aspettiamo”. La conduttrice ha quindi dichiarato di aver arruolato Urso, lasciando intendere che La Rocca non c’entrava. Chissà dove sta la verità.