Barbara De Santis riceve il primo due di picche e Valentina la asfalta

Barbara De Santis a Uomini e Donne riceve un due di picche da Salvatore, Valentina furiosa

Primo due di picche per Barbara De Santis del Trono Over di Uomini e Donne. La dama è tornata in studio, dopo anni di assenza, più agguerrita che mai. Sicuramente i cavalieri sanno molto bene che ha un carattere molto particolare. Il primo a sottolinearlo è stato Nino, con cui Barbara ha avuto diverse discussioni nel corso di queste puntate. Sono molti coloro che non riescono ad appoggiare i suoi discorsi e le sue scelte. Uno tra questi è Salvatore, con cui è uscita questa settimana. Il cavaliere fa subito capire di essere pronto a chiudere questa frequentazione. Scendendo nel dettaglio, l’uomo ammette di aver notato che tra loro ci sono davvero troppi problemi. Secondo Salvatore, Barbara ha bisogno di una persona che stia ad ascoltarla. Lo stesso cavaliere rivela che altre persone gli hanno detto che non è un bravo ascoltatore. Oltre questo, sono altre le difficoltà che l’uomo ha già riscontrato in questa conoscenza. Per tale motivo, fa capire di non essere sicuro di continuare la frequentazione con Barbara.

In tutto questo intervengono anche Nino e Valentina. I due sono contro Barbara e lo fanno capire chiaramente. In particolare, non apprezzano per nulla il comportamento della De Santis. Mentre con il cavaliere la situazione resta calma, ecco con la Autiero il tutto si complica. Infatti, la dama, già nervosa a causa dei problemi con David, fa una sfuriata inaspettata. “Sei una maligna, tattica. Ed ecco che esce l’arpia che c’è in me, Valentina è tornata!” Così, Valentina attacca Barbara, facendo capire di essere pronta a combattere con chiunque. Questo sfogo avviene precisamente dopo che la De Santis la critica per essere tornata nuovamente a frequentare David dopo la scorsa puntata.

Barbara De Santis e Valentina Autiero si scontrano in studio

Valentina critica il modo di fare di Barbara, la quale rivela che già da prima aveva deciso di chiudere con Salvatore. A questo punto, arriva la risposta della De Santis che attacca la collega utilizzando quanto accaduto con David nelle ultime puntate. Ed ecco che a questo punto Valentina non riesce più a trattenersi e inizia a discutere animatamente con Barbara, nota anche per i suoi scontri accesi nello studio di Canale 5.