Barbara De Santi: “Mi sono ubriacata”, racconto inedito su Uomini e Donne

Uomini e Donne Over, Barbara De Santi e il ritorno in trasmissione: “Cornificata, sedotta e abbandonata”

Barbara De Santi ha rilasciato un’intervista a Roberto Milani, ex Cavaliere di Uomini e Donne, per il suo canale Instagram e ha rivelato qualche curiosità piuttosto succulenta sul percorso fatto nella trasmissione di Maria De Filippi. Ricordiamo a tutti che Barbara voleva fare la tronista ma che poi fu contattata per il Trono Over nel 2011; è sempre stata in trasmissione, tranne che nel periodo compreso fra il 2015 e il 2018, anni dopo i quali essendo stata “cornificata, sedotta e abbandonata” – queste le sue parole nella diretta Instagram – ha deciso di rientrare. Il sogno della De Santi è sempre quello di trovare il grande amore, un uomo vero: “Vorrei trovare – così ha risposto alla domanda sul suo sogno più grande – un uomo con cui condividere la mia quotidianità e i miei progetti ma è un’impresa molto difficile”. Barbara crede che ormai UeD sia cambiato, e la difficoltà deriva anche da questo.

Barbara, il primo appuntamento di Uomini e Donne Over: “Mi sono ubriacata!”

Parlando del programma infatti la De Santi ha sottolineato che agli inizi erano tutti molto più genuini mentre adesso “arrivano già con un progetto in testa” (basti pensare, del resto, cos’è successo parecchio tempo fa a Gemma Galgani…). Proprio sugli inizi della trasmissione Barbara tra una risata e l’altra ha anche raccontato della sua prima esterna: “Il primo appuntamento – ha spiegato – è stato un disastro. Mi sono ubriacata! Appena chiusa l’esterna, chiuse le telecamere ho cominciato a vomitare. Sono stata male! Non lo sa nessuno questo. Ho dovuto fare in treno Milano-Desenzano [e ha vomitato anche lì, ndr]. Non farmici pensare”. Barbara ha spiegato che l’imbarazzo delle telecamere l’aveva come imbambolata, e non ha fatto caso quindi a quanto stava bevendo. Un aneddoto divertente, bisogna dirlo, che ci fa scoprire meglio una tra le veterane più chiacchierate di UeD.

Il libro di Barbara De Santi: “Molto autobiografico”, l’uscita dopo Pasqua

La De Santi ha anche parlato delle sue passioni: non solo di musica e clarinetto ma anche di moda low cost e del suo libro che uscirà non più il 20 marzo ma sicuramente dopo Pasqua; il contenuto sembra molto interessante, e ricordiamo che non ha nulla a che vedere col titolo Fare l’a…e come una e…rt: è “molto autobiografico” – ha spiegato Barbara che ha fatto cenno a storie di “incontri femminili e maschili”. L’intervista di Roberto Milani è stata una chiacchierata molto tranquilla che ha visto Barbara raccontarsi a 360 gradi: non ha voluto parlare molto del Trono Over ma ciò che ha detto ci basta e avanza.