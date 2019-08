Barbara De Santi ritorna a Uomini e Donne? Grande incertezza, lei risponde

Trono Over Uomini e Donne 2019/2020: Barbara De Santi grande assente?

Barbara De Santi è stata sempre una delle vere protagoniste del trono Over di Uomini e Donne. Ha avuto la fortuna di trovare l’amore più di una volta grazie al programma televisivo e anche quest’anno l’abbiamo vista intenzionata a scovare il principe azzurro. Purtroppo oggi è single. Ma non ne fa un dramma: sa che, prima o poi, l’amore vero busserà alla sua porta. O a Uomini e Donne o in un altro luogo, magari qualcuno che non ha nulla a che fare col mondo della televisione. Non è ancora chiaro se rivedremo l’insengnante nella trasmissione di Maria De Filippi: qualcuno le ha chiesto se ritornerà e lei…

Barbara De Santi a Uomini e Donne? La risposta

Sul suo profilo Instagram, dove aggiorna di continuo i suoi follower, c’è stato chi le ha posto questa domanda: “Ciao Barbara, ti rivedremo presto in Tv?”. La De Santi non sa proprio se la sua esperienza in Tv continuerà o meno: “Non lo so”. Non sarà stata ancora contattata dalla redazione di Uomini e Donne oppure potrebbe essere indecisa proorio lei se ritornare per cercare l’uomo della sua vita. Oltre a rispondere a queste domande, la dama di Uomini e Donne ha avuto anche a che fare con chi ha criticato le sue foto al mare definendo il suo corpo “carne da macello”.

Vacanze di Barbara De Santi prima del possibile ritorno in Tv

In questi giorni Barbara di Uomini e Donne si trova in Salento, dove sta scattando diverse foto in spiaggia: “Colpita da un raggio di sole”. Molti si sono complicati per il suo fisico statuario, qualcun altro invece la attacata gratuitamente, ma lei non si fa mai scalfire da nessuno. Sa quello che vale e due hater in croce non saranno mai in grado di toglierle il sorriso.