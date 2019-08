Barbara De Santi attaccata: “Carne da macello”, lei risponde

Uomini e Donne news, Barbara De Santi criticata duramente per una foto di Instagram

Non è la prima volta che Barbara De Santi viene bersagliata su Instagram. Un personaggio che divide, che fa sempre chiacchierare: le polemiche di Uomini e Donne si spostano sui social network, dove è attivissima. Questa volta qualcuno ha avuto qualcosa da ridire sull’ultima foto pubblicata dalla De Santi: secondo una detrattrice, non avrebbe dovuto mostrarsi in bikini. E perché mai? Barbara non ha trovato nulla di scandaloso in quello che ha fatto ed effettivamente si tratta di uno scatto normalissimo, comune a tutte le persone che passano delle giornate al mare. Se invece lo fa Barbara del trono Over si parla subito di esibizionismo e non solo…

La foto del fisico di Barbara De Santi che ha scatenato la polemica

Barbara De Santi ha commentato la sua ultima foto pubblicata su Instagram in questo modo: “Ricordo di una vacanza bellissima a Milano Marittima”. A qualcuna però non è piaciuta per niente: “Tutto triste. Non devi esporti così come carne da macello. Non mi sei piaciuta”. A intervenire una fan della De Santi, che ha scritto un messaggio condivisibile: “Scusi, ma lei al mare una foto ricordo non l’ha mai fatta? No, va beh”; Barbara ha infine aggiunto: “Infatti”.

Barbara De Santi a Uomini e Donne: il ritorno

Se ben ricordate, qualche mese fa Barbara De Santi era stata criticata anche per un’altra foto in cui mostrava il suo fisico. A far scoppiare la polemica era stata, in quel caso, Deianira Marzano, che le ha detto di tutti i colori e la dama di U&D non si è stata zitta… e non ci è andata tanto per il sottile! Quale saranno i prossimi attacchi che riceverà? Il trono Over di Uomini e Donne è alle porte e probabilmente la De Santi potrebbe trovare finalmente l’uomo della sua vita… potrebbe!