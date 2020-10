Barbara Cola: l’incontro con Gianni Morandi e la scelta su marito e figli

Barbara Cola sempre più protagonista a Tale e Quale Show 2020. La cantante è tra le concorrenti più amate di questa edizione, dove sta lasciando tutti senza parole con le sue performance grintose. Come l’imitazione di Tina Turner, che tanto è piaciuta all’amico Gianni Morandi. E sì, perché tra Barbara e l’eterno ragazzo c’è da tempo una lunga amicizia. È stato Morandi a regalare la grande popolarità alla Cola e oggi tra i due è rimasto stima e affetto. E Gianni non si perde una puntata di Tale e Quale show con Barbara. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel, la 50enne ha raccontato del legame con Gianni e della sua vita privata, che è stata sempre in secondo piano rispetto alla carriera.

Il rapporto oggi tra Barbara Cola e Gianni Morandi

Barbara Cola e Gianni Morandi si sono conosciuti a Bologna nel 1992, nello studio del produttore discografico Mauro Malavasi. All’epoca Barbara aveva solo 20 anni mentre Morandi era già un cantante affermato. Gianni era alla ricerca di una vocalist per la sua tournée e la sua scelta è ricaduta proprio sulla Cola. Successivamente Morandi ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 1995 proprio in coppia con Barbara, ancora sconosciuta al grande pubblico. Il loro duetto – In amore – è uno dei più emozionati e toccanti della musica italiana. Dopo Sanremo la Cola è stata scelta dalla Disney per la colonna sonora di Hercules. Successivamente ha lavorato per molti anni a teatro. Con Morandi è rimasto un bel rapporto, quasi fraterno.

Barbara Cola vita privata: la cantante è single da tempo

Oggi Barbara Cola ha 50 anni: non è sposata e non ha figli. A Grand Hotel la cantante ha spiegato di aver vissuto qualche storia d’amore ma di non aver mai scelto la strada della convivenza o del matrimonio. “Un po’ perché ho dedicato quasi tutto il mio tempo alla musica e al teatro e meno alla relazioni, un po’ perché sul mio cammino non ho incontrato la persona giusta e un po’ perché forse era scritto. Letteralmente. Tempo fa ho trovato un biglietto che avevo scritto quando avevo 15 anni: diceva che avrei fatto la cantante e che non mi sarei mai sposata, come se me lo sentissi”, ha dichiarato la Cola. Un destino, quello di Barbara, che condivide con la sorella gemella: anche Serena ha 50 anni, è single e ancora alla ricerca dell’amore.

Barbara Cola pronta ad innamorarsi: ma senza fretta

Barbara Cola è pronta ad innamorarsi ma senza fretta. È alla ricerca di un uomo con cui dividere il suo tempo libero e le sue passioni, come la musica e la cucina.