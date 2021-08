Barbara Chiappini: “Torno col marito, me lo ha detto mia madre dall’aldilà”

By

La showgirl sostiene di essere entrata in contatto con il genitore defunto che le avrebbe salvato la vita e il matrimonio

Barbara Chiappini, 46 anni, in un’intervista alquanto curiosa e originale rilasciata a Di Più, ha raccontato di essersi lasciata con il marito ma di essersi poi rimessa assieme grazie a un messaggio arrivatole dall’aldilà e recapitatole dalla madre defunta. Sì, esatto: questo il racconto della showgirl, che si è sposata nell’ottobre 2011, dopo 7 anni di fidanzamento, con il manager Carlo Marini Agostini (la coppia ha due figli). Ma si proceda con ordine: nei mesi scorsi Barbara ha deciso di porre fine al suo matrimonio. Poi, lo scorso giugno, sua cugina, che sarebbe stata all’oscuro del naufragio sentimentale, avrebbe riferito alla Chiappini il suddetto messaggio dall’aldilà.

La madre della conduttrice, secondo la versione della stessa Chiappini, sarebbe apparsa in sogno a sua cugina e le avrebbe lasciato il seguente consiglio: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. La showgirl sottolinea che sulla separazione, da parte sua e del marito, c’era stato assoluto riserbo. Nemmeno la cugina ne era al corrente. Per questo la Chiappini è tornata sui suoi passi, ridando slancio alla sua relazione: “Ho capito che stavo facendo un errore grandissimo”.

La piacentina ha ricordato che ha perso sua madre da giovanissima, quando aveva solo 11 anni. Crebbe così con l’amore paterno e con quello delle zie e delle cugine, una delle quali è appunto quella delle rivelazioni provenienti dall’aldilà. Gli aneddoti ultraterreni della showgirl non sono finiti qui, tanto che ha riferito che sua madre le ha parlato dalle sfere ‘iperuraniche’ anche in un’altra occasione.

Un giorno ha perso il controllo dell’automobile in autostrada per via della pioggia battente. Ecco che allora intervenne mamma: “All’improvviso sentii una grande pace nel cuore e una voce interna che mi disse: ‘Non ti capiterà nulla’”. Così Barbara è convinta che in quell’occasione fu salvata dal genitore defunto.

L’intervista ha deciso anche di pubblicarla sui suoi profili social. C’è chi le ha dato sostegno e chi non ha fatto mancare aspre critiche. Diversi utenti non hanno infatti creduto alla versione d’aldilà, contestando alla conduttrice manie di protagonismo per avere un ritorno di visibilità.

Sulla questione è intervenuta la diretta interessata. In particolare, ha detto che la si può biasimare per aver scelto di rendere pubblici alcuni passaggi del suo vissuto personale, ma che non la si può accusare di avere detto il falso.