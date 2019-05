Barbara Chiappini oggi: nuova vita in campagna per la showgirl

Che fine ha fatto Barbara Chiappini?

Barbara Chiappini, famosa showgirl degli anni ’90, dopo una carriera ricca di successi televisivi, da qualche anno ha deciso di lasciare il mondo dei riflettori per dedicarsi interamente alla famiglia. Come lei stessa ha ammesso, l’attrice e conduttrice piacentina ha cambiato drasticamente il suo stile di vita, trasferendosi in campagna, alle porte della capitale, dove insieme al marito si occupa della loro azienda agricola. La Chiappini in una recente intervista a DiPiù ha infatti dichiarato di vivere una vita da “contadina“, immersa nella natura e dedita completamente ai suoi figli e ai suoi alberi di mora.

Barbara Chiappini lontana dal lusso

La showgirl ha dichiarato di aver lasciato Roma per trasferirsi con la sua famiglia in una casa in campagna. Proprio qui la coppia ha aperto un’azienda agricola affidata ad entrambi in cui Barbara Chiappini si occupa soprattutto della raccolta delle more. Come ha dichiarato ai microfoni di DiPiù: “Abbiamo quattro cani, un gallo belga e tre galline nostrane che ogni giorno fanno molte uova, qualche pecora e presto prenderemo un cavallo“. Ma la sua passione sono le more, ha aggiunto che lei stessa si occupa di questo frutto dalla potatura alla raccolta, alla vendita. “Da settembre a giugno mi occupo della potatura dei rami secchi, poi poi dopo la fioritura colgo le more“. Barbara ha poi specificato come sia profondamente grata per il suo nuovo stile di vita, lontano dai riflettori e dallo stress televisivo.

Barbara Chiappini: madre e moglie modello

Procede a gonfie vele inoltre il matrimonio di Barbara Chiappini con il marito Carlo. Dalla loro relazione sono nati due figli: Sveva e Folco che come i genitori, condividono la passione per la natura e gli animali. Barbara in una recente intervista ha raccontato com’è nata la loro storia e di come il suo compagno abbia realizzato il sogno della showgirl. Carlo, ha chiesto l’annullamento del precedente matrimonio alla Sacra Rota, per poter portare all’altare con l’abito bianco la bella Barbara. Un gesto d’amore che l’imprenditore ha voluto fare per dimostrarle quanto ci tenesse alla loro relazione. I due si sono sposati nel 2011, alla presenza di soli 26 invitati, dopo sette anni di fidanzamento. Hanno due figli, Sveva e Folco, di 4 e 2 anni. Il nome del secondogenito ha creato qualche perplessità dopo il parto, ma la showgirl ha rivelato di averlo chiamato in questo modo perché molto originale e poco usato al giorno d’oggi.