Barbara Chiappini pronta a tornare in tv, ma ammette: “Non è facile”

Barbara Chiappini prova a tornare nel mondo della tv dopo anni di assenza: la showgirl sa che non è facile

A Storie Italiane si svela anche Barbara Chiappini, che ormai da qualche tempo si è ritirata dalle scene. La nota showgirl degli anni ’90 è stata protagonista di una carriera piena di successi nel mondo della televisione. Alcuni anni fa ha scelto di lasciare la tv proprio per dedicarsi alla sua famiglia. Una scelta molto forte, di cui ora parla durante l’intervista con Eleonora Daniele. La showgirl spiega che quella fu una decisione fortemente voluta, in quanto desiderava costruirsi una sua famiglia. Barbara ricorda di aver perso sua madre quando era ancora piccola e di essere cresciuta con sua zia. Proprio per tale motivo, ha voluto creare una famiglia tutta sua, in particolare dopo aver conosciuto Carlo, l’uomo della sua vita. Ha preferito calarsi completamente nel ruolo di mamma, crescendo lei stessa i suoi figli, evitando così di affidarli a una tata. Adesso, che i bambini sono un po’ più grandi, la Chiappini ha intenzione di tornare a rivestire un ruolo nel mondo della televisione. La showgirl è, però, consapevole del fatto che questo passo non sia così semplice da effettuare.

Barbara Chiappini lasciò la tv per dedicarsi alla famiglia e ora cerca un nuovo ruolo

“Ho pensato di tornare a lavorare”, spiega la Chiappini a Storie Italiane. La showgirl, che qualche mese parlava della sua nuova vita da “contadina” in un’intervista su DiPiù, ora è pronta a fare il suo ritorno nel mondo della televisione. Barbara racconta che, al momento, sta lavorando a Yes Radio, nel programma “Yes we are”. La showgirl ammette che non stato facile poter prendere parte a questo lavoro. Tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, dopo un lungo periodo di assenza, non è sicuramente facile e di questo la stessa Barbara ne è consapevole. “Tornare al lavoro non è facile dopo una lunga pausa, perché le porte non sono sempre tutte ancora aperte”, ammette la showigirl, Nonostante ciò, rivela comunque di essere una donna felice e di non rimpiangere la scelta fatta 6-7 anni fa.

Barbara Chiappini pronta a tornare a rivestire un ruolo nel mondo dello spettacolo

Avere una famiglia era ciò che desiderava e fortunatamente è riuscita a realizzare questo grande sogno. Ha faticato parecchio a restare incinta, ma ora sente la necessità di ritrovare un posto nel mondo dello spettacolo. E mentre prova a fare il suo ritorno, non ci resta che attendere per scoprire quale ruolo potrebbe rivestire in futuro in televisione, dopo così tanti anni di assenza.