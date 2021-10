Non c’è pace per Barbara Chiappini. Il matrimonio della modella, attrice e showgirl è di nuovo in crisi. La diretta interessata ne ha parlato in un’intervista concessa al settimanale Di Più, dopo aver rivelato che c’era stato un riavvicinamento grazie ad un messaggio dall’aldilà.

La Chiappini ha infatti ricevuto un messaggio dalla madre, che ha perso all’età di undici anni, che la spronava a non mollare e a fare il possibile per salvare il suo rapporto nuziale. Barbara ha preso alla lettera quella raccomandazione e di fatto c’è stato un riavvicinamento con il marito, l’imprenditore Carlo Marini Agostini.

Ma in realtà quella pace è stata tutt’altro che duratura e Barbara Chiappini e la sua dolce metà sono di nuovo in crisi, tra dissapori e incomprensioni. Questa volta la coppia ha scelto di affidarsi ad un terapista ma la strada è tutta in salita.

“Purtroppo litigavamo spesso, qualche volta anche davanti ai bambini, perché tutto in casa era fonte di tensione. Un oggetto fuori posto, una dimenticanza, una cena sbagliata. Quando succedeva di litigare, io andavo in un’altra stanza e piangevo a dirotto. Senza risolvere nulla. Non andava bene: per questo abbiamo deciso di chiedere aiuto”

Barbara Chiappini e Carlo Marini Agostini sono sposati dal 2011 e hanno due figli, Sveva e Folco, che hanno rispettivamente sette e sei anni. Per amore della famiglia la Chiappini ha messo da parte il suo lavoro nel mondo dello spettacolo ma questa crisi, così profonda, rischia di rivoluzionare tutta la vita della 46enne.

L’aiuto del terapista di coppia

“Il terapista ci sta aiutando a confrontarci. Non è facile: poi, però, è come ritrovarsi”, ha puntualizzato Barbara Chiappini. La soubrette ha conosciuto Carlo ad un aperitivo organizzato da amici in comune. All’epoca l’imprenditore si era appena separato dalla prima moglie, che le aveva dato un figlio. Tra Barbara e Carlo c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che ha portato i due ad allargare subito la famiglia.

Cosa fa oggi Barbara Chiappini

Dopo la nascita della primogenita Sveva Barbara Chiappini ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo. Per diverso tempo è stata lontana dalle luci della ribalta per dedicarsi ai figli. Ora che i piccoli sono un po’ più grandi la Chiappini è intenzionata a riprendere in mano le redini del suo lavoro.

Barbara Chiappini ha ripreso a fare serate in giro per l’Italia, tra spettacoli e presentazioni teatrali. L’ex modella sta inoltre sostenendo numerosi provini perché vorrebbe tornare a recitare. La Chiappini è stata protagonista di diversi film e fiction. In più la sosia di Sofia Loren non ha nascosto il desiderio di partecipare ad un reality show.