Barbara Capponi: la giornalista svela il suo dramma interiore

Nuove rivelazioni sulla vita privata di Barbara Capponi. La giornalista del Tg 1 è diventato un volto molto amato grazie alla conduzione di Unomattina Estate, che le sta regalando grandi soddisfazioni. La carriera è sempre stato un vanto per la 53enne, che si è avvicinata al mondo della televisione con umiltà e passione. La Capponi, però, nasconde un dramma interiore che per tanti anni l’ha afflitta.

Barbara Capponi si è sfogata in una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiù, nella quale ha parlato del suo rapporto con la fede, più forte che mai. Questa la confessione della conduttrice Rai:

“Avrei desiderato tanto un figlio. E pregavo, pregavo: “Dio, aiutami a realizzare questo sogno di vita”. In molti non capivano il mio dramma interiore. Quando dicevo di non avere figli, c’era chi commentava: “Inseguendo la carriera a qualcosa avrai dovuto rinunciare”. Be, chi parlava così non sapeva che li avrei desiderati con tutta me stessa. Ma non arrivavano”

A un certo punto Barbara Capponi è stata costretta a rassegnarsi. La giornalista ha rivelato di aver cercato una sorta di conforto perché non sempre i desideri di ognuno di noi coincidono con i disegni di Dio. “Del resto, va bene così”, ha puntualizzato la Capponi, che può contare su una vita bella e serena.

Barbara Capponi e il legame con i nipoti

Anche se non ha figli Barbara Capponi si sente madre in maniera diversa: ha un legame molto forte con i figli del fratello e della sorella. Con i suoi nipoti la conduttrice viaggia spesso e trasmette loro le sue conoscenze, come se fossero figli suoi.

Nonostante la mancata maternità, la fede di Barbara Capponi si è rafforzata molto negli ultimi anni e l’ha aiutata ad affrontare momenti assai dolorosi come la separazione dall’ex marito Pietro Forconi. Una rottura che risale a sei anni fa e che la Capponi è riuscita a superare proprio grazie alla fede.

Barbara Capponi non è più sposata

Il matrimonio tra Barbara Capponi e Pietro è finito da un pezzo, più precisamente dal 2017. Il motivo della rottura? A quanto pare era finito l’amore: il sentimento tra i due si era spento e hanno deciso di prendere strade differenti. La coppia non è riuscita ad avere figli. Oggi la giornalista è single: ha confidato di aver sempre avuto storie lunghe e di non essere interessata a relazioni che non abbiano un senso profondo.