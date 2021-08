Barbara Capponi, matrimonio finito: “Sono single e mi manca un figlio”

Barbara Capponi si è sbottonata sulla sua, riservatissima, vita privata. Secondo la pagina Wikipedia della giornalista la 53enne è ancora felicemente sposata con Pietro Forconi. In realtà non è così: è stata la diretta interessata a rivelarlo in una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Il matrimonio tra la Capponi e Pietro è finito da un pezzo, più precisamente dal 2017. Oggi Barbara è single.

Perché si sono lasciati Barbara Capponi e il marito? La conduttrice di Unomattina Estate ha fatto sapere:

“Una lunga storia, la nostra. Lui mi è sempre stato molto vicino, anche nel lavoro, poi le strade si sono divise. Qualcosa si era spento dentro di noi”

La coppia, che è stata insieme svariati anni, non ha avuto figli. Un grande rimpianto per Barbara Capponi, che desiderava diventare mamma. A tal proposito ha dichiarato:

“Succede che sposti sempre più in là il momento giusto per farlo e poi, quando arriva, purtroppo non viene. È stato un grande dispiacere, ma non posso farci niente. Da credente devo pensare che c’è per me un altro disegno in questa vita”

Barbara Capponi ha assicurato, inoltre, di non sentire la mancanza di affetto, visto che ha quattro nipotini ai quali è molto legata. In più la giornalista ha chiarito che per lei non è una necessità vitale avere un uomo accanto. La Capponi ha confidato di aver sempre avuto storie lunghe e di non essere interessata a relazioni che non abbiano un senso profondo.

La carriera di Barbara Capponi

Prima di diventare una giornalista affermata Barbara Capponi è stata una reginetta di bellezza. Nel 1985 ha vinto il titolo di Miss Marche: fascia che le ha permesso di accedere alle finali di Miss Italia (quell’anno ha vinto poi Eleonora Resta). Nonostante le numerose offerte di lavoro nel mondo della moda e del cinema la Capponi ha deciso di andare avanti con gli studi.

Non si è mai trasferita a Roma o a Milano: è rimasta nelle Marche e qui si è laureata in Legge. A 27 anni è andata a vivere nella Capitale e ha iniziato la sua lunga gavetta nel mondo del giornalismo. Radio e tv locali, conduzioni in piazza fino all’approdo in Rai, dove è stata per tanti anni una precaria.

Nel 2010 Barbara Capponi ha firmato il suo contratto a tempo indeterminato con la Rai; nel 2011 è invece stata una concorrente di Ballando con le Stelle. È arrivata in semifinale col ballerino Samuel Peron.