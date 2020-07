Barbara Alberti, zuffa nello show della Volpe che fa da pompiere: querelle

Barbara Alberti, ospite a Ogni Mattina (Tv8), è stata protagonista di una zuffa verbale con Caterina Collovati, sotto gli occhi di Jo Squillo (anch’essa ospite del programma) e la padrona di casa Adriana Volpe. A innescare la querelle il dibattito attorno a Diletta Leotta. La presentatrice di Dazn, di recente, ha documentato su Instagram il fatto di essere stata sorpresa da un acquazzone a Bergamo che la infradiciata tutta, compresa la sua camicetta bianca. Secondo la Collovati, Diletta è una donna che gioca molto su tali siparietti sui social, pur sapendo di provocare commenti maschili che poco hanno a che fare con il garbo (per usare un eufemismo). Non che Caterina abbia criticato fortemente la Leotta, semplicemente ha spiegato che a suo dire potrebbe evitare di pubblicare sulle piattaforme web alcuni episodi, così da non far scaturire certe paroline degli ometti. Jo Squillo non si è trovata d’accordo, dicendo che il problema sono principalmente i maschietti che commentano in quel modo e non Diletta. E qui è intervenuta la Alberti…

Diletta Letta fa discutere anche quando non c’è: Barbara Alberti si scontra con Caterina Collovati

“Apprezzo molto il fatto che Jo Squillo non abbia alcuna invidia delle altre donne”, ha detto in un passaggio del suo intervento Barbara Alberti. Parole che hanno provocato la reazione dura di Caterina Collovati che si è sentita chiamata in causa: “Che Barbara Alberti si sostituisca a un odiatore del web dicendo che sono invidiosa… no”. La scrittrice ha cercato di divincolarsi in fretta dalla diatriba sottolineando do non aver nominato nessuno: “Non ho pensato a lei. Ho parlato di Jo Squillo. Io non la conosco”. “Lei sbaglia, non sono invidiosa affatto”, ha replicato in modo deciso la Collovati. “Non mi importa, posso fare un complimento a Jo Squillo?”, la contromossa della Alberti. Alla fine Adriana Volpe ha fatto da pompiere, smorzando la polemica e cambiando argomento. Zuffa rientrata.

Adriana Volpe, altro botta e risposta rovente con Magalli

Nelle scorse ore si è riaccesa la polemica tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli che sono stati protagonisti di un forte botta e risposta a distanza. Il conduttore de I Fatti Vostri ha ironizzato sugli ascolti poco entusiasmanti di Ogni Mattina, innescando la replica energica della trentina. Adriana è intervenuta in diretta sulla vicenda, oltre a ribadire il concetto in un lungo post social. Dal canto suo Magalli ha controreplicato. Altro giro, altra querelle!