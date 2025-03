Barbara Alberti: “Signorini non mi vuol più vedere dopo il GF: i motivi”

Barbara Alberti contro i moralisti che criticano il Grande Fratello. La scrittrice e intellettuale, intervenuta nella puntata di TvTalk in onda il 22 marzo su Rai Tre, ha anche rivelato che Alfonso Signorini non la vuole più vedere. Motivo? Pare che il conduttore milanese se la sia parecchio presa quando al GF Vip del 2020 la Alberti si ritirò dal programma. In studio, a proposito della piega attuale presa dal reality show, hanno detto la loro anche la giornalista Grazia Sambruna e il critico televisivo Riccardo Bocca.

“Educare il reality non è una contraddizione?” La domanda è stata posta da Mia Ceran, conduttrice di TvTalk, alla Alberti dopo che è stato sottolineato che il GF, da mesi, è criticato aspramente da una fetta di telespettatori e da alcuni analisti che lo ritengono troppo volgare e ‘costruito’. “Educare il realty è una stupidaggine sesquipedale, una follia. Ovvio che se chiudi i sorci in una stanza dopo un po’ litigano, è quello il divertimento”, ha spiegato la scrittrice.

Poi la rivelazione su Signorini: “Io ci sono stata e mi sono divertita infinitamente. Ci andrei tutti gli anni, se non fosse che Signorini non mi vuole più vedere perché mi sono ritirata senza dirglielo. Io avevo cominciato a dire che volevo andarmene e loro ovviamente hanno cercato di trattenermi… Mi sono divertita immensamente, entri e non hai telefono, computer, amici, parenti. Non ti acchiappa più nessuno. Ti pagano per esistere, è veramente emozionante”.

L’intellettuale ha aggiunto che il reality più spiato di Italia è “ovviamente è un gioco al massacro” dove vengono fuori le “cattiverie“. “Ma ripeto, ti pagano per esistere”, ha ribadito la Alberti che si è poi scagliata contro i ‘criticoni’: “Non facciano i moralisti, che non lo guardino. Il moralismo è diventato un’industria. Il Grande Fratello è un gioco, le regole sono queste. Se vuoi lo guardi, se no non lo guardi”.

Di opinione un po’ diversa la giornalista Sambruna secondo cui l’edizione in corso è “insalvabile” in quanto “andavano presi provvedimenti prima”. “La squalifica fa parte del regolamento – ha aggiunto la firma del Corriere della Sera -. Ad esempio mi riferisco a Lorenzo Spolverato. Per me ci sono responsabilità della rete e dell’azienda”. Infine la ‘sentenza’ del critico tv Riccardo Bocca: “Il concetto di educare il reality è assurdo, il problema è il contrario: è il GF che ha educato al peggio. Mi sembra che il ciclo si sia chiuso definitivamente”.