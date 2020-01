Barbara Alberti ha lasciato la Casa del Gf Vip: il motivo

Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti ha lasciato la Casa: ecco cosa sta succedendo

Oggi Barbara Alberti ha lasciato la Casa del Gf Vip 4 e al momento non possiamo sapere se rientrerà. Non è stata una giornata come le altre nella Casa, i concorrenti hanno avuto di che parlare per tutto il giorno e l’argomento è stata proprio la scrittrice. Sappiamo infatti che Barbara Alberti non dorme in Casa, ma le hanno concesso di riposare nel Castigatoio, da sola. Quindi come accadeva per Malgioglio, anche la scrittrice lascia la Casa in tarda serata per tornarci il mattino seguente. In queste settimane è andata sempre così, per questo stamattina i concorrenti si sono allarmati non vedendo Barbara Alberti in Casa. E per diverse ore, davvero tante, non abbiamo avuto sue notizie. Non vedendo Barbara in Casa, i concorrenti hanno iniziato a interrogarsi sul motivo e a fare ipotesi a riguardo. Ieri non è stata una serata semplice per la Alberti, per questo un po’ tutti hanno immaginato che avesse bisogno di riposarsi un po’ di più oggi.

Barbara Alberti ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, ecco perché: il comunicato

Barbara ha anche pensato di abbandonare il gioco ieri, ma poi ha deciso di restare. La concorrente è rispuntata in Casa verso le ore 18, spiegando agli altri inquilini di essere stata poco bene. Nella diretta le due regie non si sono concentrate sulla Alberti, per cui non sappiamo cosa sia successo subito dopo, ma sappiamo invece che di Barbara si sono perse di nuovo le tracce. Fino a pochi minuti fa, quando lo stesso Grande Fratello ha comunicato che Barbara Alberti ha lasciato la Casa per dei controlli medici. Questo il comunicato ufficiale: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. Forse oggi pomeriggio è rientrata solo per comunicare agli altri concorrenti di doversi sottoporre a dei controlli?

Rimaniamo in attesa di ulteriori news su Barbara Alberti, intanto sul Web c’è chi sospetta di questi problemi di salute proprio quando pensava di abbandonare il gioco. Possiamo dirvi, comunque, che Adriana Volpe riflettendo con gli altri ha detto che Barbara potrebbe essersi sentita male perché ha cenato dopo la puntata, invece di solito non mangia in tarda serata.ù