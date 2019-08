Balotelli torna a giocare in Italia: la reazione di Raffaella Fico

Mario Balotelli gioca nel Brescia: come l’ha presa Raffaella Fico

Per gli appassionati di calcio non è una novità: Mario Balotelli è tornato a giocare in Italia. L’attaccante ha lasciato la Francia, dove ha militato per tre anni prima al Nizza e poi al Marsiglia, per tornare a casa. Il calciatore è stato acquistato dal Brescia, compagine cara a Balotelli visto che è cresciuto proprio nella città lombarda. Ma come ha reagito Raffaella Fico alla notizia di questo rientro dell’ex fidanzato? In maniera più che positiva, come racconta il settimanale Oggi. Il ritorno in Italia di Mario agevolerà gli incontri con Pia, la bambina che la Fico ha avuto dallo sportivo nel 2012. Proprio per il bene della piccola i due hanno saputo ricucire un rapporto fatto di stima e affetto.

Le ultime dichiarazioni di Raffaella Fico su Balotelli

“Ora siamo molto complici. Ci sentiamo tutti i giorni per la bambina. Abbiamo ritrovato la nostra serenità. Non è stato semplice affrontare la gravidanza da sola. Abbiamo sbagliato entrambi, eravamo molto giovani. Pia è stata frutto del nostro amore”, ha raccontato di recente Raffaella Fico alla stampa. Balotelli ha anche un altro figlio, Lion, nato nel 2018 dal rapporto ormai concluso con Clelia, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Mario Balotelli e Raffaella Fico sono entrambi single

Al momento sia Mario sia Raffaella sono single: lui non ha una storia importante da tempo mentre lei ha chiuso, ad un passo dall’altare, la relazione con il procuratore sportivo Alessandro Moggi, figlio del più noto Luciano.